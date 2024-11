Rente mit 72: Liam Neeson spricht über das Ende seiner Karriere als Action-Star

2020 sagte Liam Neeson noch in einem Interview, er wolle Action-Filme drehen, "bis sie mir eine Gehhilfe reichen". Diese Aussage zieht er jetzt wieder zurück. Schon Ende nächsten Jahres soll für ihn Schluss sein.

Anzeige

Liam Neesons Weg zur Action-Legende

Liam Neeson spielte zu Beginn seiner Karriere vor allem ernste, tiefgründige Rollen in Dramen und historischen Filmen (u.a. "Schindlers Liste"). Erst mit Ende 50 entdeckte er sein Talent für Action-Rollen. Mit "96 Hours (Taken)" feierte er 2008 einen enormen Durchbruch in dem Genre.

Der späte Wandel zum Action-Star machte ihn weltweit bekannt und verschaffte ihm einen einzigartigen Platz in Hollywood, wo er seither als charismatischer und vielseitiger Schauspieler gefeiert wird.

Jetzt hat der irische Schauspieler mit 72 Jahren das Ende seiner Karriere als Actionstar angekündigt:

Ich bin 72 - irgendwann muss damit Schluss sein. Man kann das Publikum nicht täuschen. Liam Neeson

In dem Interview mit dem People-Magazine sagt er außerdem, er wolle nicht, dass sein Stuntman Mark Vanselow seine Kämpfe für ihn austragen muss. In der Vergangenheit hatte der Oscar-Preisträger mithilfe von Mark viele Action-Szenen selber gemacht.

Obwohl Neeson keinen festen Abschiedstermin oder ein letztes Action-Projekt benannt hat, deutet er an, dass Ende des nächsten Jahres vermutlich der Schlussstrich gezogen wird: "Vielleicht Ende des nächsten Jahres. Ich denke, das war’s dann."

Bis Ende 2025 bleibt auf jeden Fall noch genug Zeit für weitere legendäre Kämpfe und Verfolgungsjagden auf der Leinwand.

Anzeige