Riccardo Simonetti: Der Influencer hat seinen ersten festen Freund geheiratet

Bei Riccardo Simonetti haben die Hochzeitsglocken geläutet. Im Nachgang an die Feier nutzte der ehemalige "Die Job-Touristen"-Teilnehmer via Instagram die Gelegenheit zu einer rührenden Liebeserklärung an seinen Ehemann.

Sie beide wussten es längst, aber nun ist das Glück zwischen Riccardo Simonetti und seinem Partner Steven auch offiziell besiegelt. Nach der Verlobung im vergangenen Jahr haben sich die beiden nun das Jawort gegeben. Das verriet der Moderator und Influencer auf seinem offiziellen Instagram-Account mit einem süßen Schnappschuss und einer emotionalen Liebeserklärung an seinen Ehemann.

Das Bild zeigt das glücklich dreinblickende, frisch vermählte Ehepaar. Die beiden stehen eng umschlungen da, Simonetti schmiegt sich liebevoll an seinen Gatten. Beide tragen festliche, weiße Anzüge - der modebegeisterte Simonetti zeigt sich unkonventionell ärmellos und mit bodenlangem Cape.

"Ehemann und Ehemann. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mit dem Gedanken verbracht, dass die Ehe keine Option für mich ist", schrieb Simonetti unter den Post und erklärte weiter: "Weil ich nicht mit vielen schwulen Paaren in meinem Umfeld aufgewachsen bin, bis ich dich kennengelernt und erkannt habe, dass es bedingungslose Liebe gibt."

Promis freuen sich mit frisch verheiratetem Riccardo Simonetti

Auch auf den Tag der Vermählung ging Riccardo Simonetti näher ein. "Heute hatte ich das Glück, den wunderbarsten Mann zu heiraten, den ich je in meinem Leben getroffen habe", machte er Steven ein großes Kompliment.

Dieser sei "ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst". Jeder in seinem Umfeld könne nicht anders, als Steven zu lieben. "Und du hast mich zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg!", schwärmte der 31-Jährige. Obwohl die beiden seit Anfang 2021 ein Paar seien, "schlägt mein Herz jedes Mal ein bisschen schneller, wenn ich dich sehe oder mit dir reden kann", so Simonetti.

Die Euphorie des jungen Eheglücks schwappte auch auf die Kommentarspalte über. Via Instagram freuten sich auch einige Prominente mit dem Paar. Sylvie Meis kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, meine Lieblinge! So ein magischer Tag … Ich wünsche euch ein Leben voller Glück und magischer Momente." Auch Jorge González, Jochen Schropp, Palina Rojinski und Bonnie Strange reihten sich in die prominenten Gratulanten ein. Dazu schrieb Conchita Wurst: "Hach, nur das Schönste wünsche ich euch."