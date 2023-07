Rihanna begeistert mit sexy Fotos: Sie zeigt sich hochschwanger nur im BH und String!

Das Wichtigste in Kürze Rihanna setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene.

In sexy Dessous posiert Bad Girl Riri für ihre eigene Linie "Savage X Fenty"

Wie reagieren die Fans auf die aufreizend mutigen Fotos?

Sängerin Rihanna (35) gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt, ist Unternehmerin und Designerin - und beweist nun auf eindrucksvolle Weise, dass sie auch als Hochschwangere das Zeug zum Model hat: Für ihre neue Kollektion "Savage X Fenty" modelte Rihanna einfach selbst. In nur wenigen Stunden likten 8,6 Millionen die aufreizende Bilderstrecke auf Instagram.

Im Clip: Babyboom auf der Met-Gala - nicht mehr nur Rihanna ist schwanger

Unterwäsche und Babybauch: Rihannas Fans finden's toll!

Rihanna weiß, wie man eine Ankündigung macht! Mit einer Reihe stilvoll in Szene gesetzter Dessous-Pics präsentierte sie nicht nur ihre prallen Kurven und ihren Babybauch, sondern auch ihre neue Sportkollektion der eigenen Linie "Savage X Fenty". Die Fotokollektion zeigt die Sängerin, wie sie vor einer Sammlung von Kleidungsstücken posiert, während sie nur einen roten BH und passende Unterwäsche trägt.



"Neue Favoriten ... Sheer X Group dropping rn! Besuchen Sie savageX.com", fügte sie in der Überschrift hinzu. Die Fans reagierten mit zahlreichen Emojis und Kommentaren. "An dir sieht alles gut", "Was für eine heiße Schwangere", "Sie sieht immer noch genauso toll aus wie die alte Riri aus den 2000-ern!" Auch Rihannas Partner, der Rapper A$AP Rocky (34) wurde beglückwünscht: "Wow, ich beneide A$AP, war für eine tolle Frau!"

Rihanna: 3 Beziehungs-Flops, dann kam A$AP Rocky

Mit dem amerikanischen Rapstar A$AP Rocky hat Rihanna, kurz: Riri, endlich auch ihr privates Glück gefunden. Nach den gescheiterten Beziehungen mit US-Rapper Chris Brown (2007 bis 2009), dem kanadischen R&B-Star Drake (2009 bis 2016) und dem saudi-arabischen Unternehmer Hassan Jameel (2017 bis 2020) ist die Sängerin aus Barbados offiziell seit November 2020 mit A$AP glücklich liiert. Entertainment Tonight berichtete als erstes Medium von der frischen Beziehung: "Die Chemie zwischen den beiden hat schon immer gestimmt, Rihanna fühlt sich A$AP nah. Es fühlt sich natürlich, einfach und lustig an. Sie fühlt sich in seiner Nähe sehr wohl, da sie sich schon so lange kennen, und fühlt auch eine Verbindung zu ihm, da sein Vater wie sie aus Barbados stammt."

Geburt machte das Glück mit A$AP perfekt

Das Glück vollkommen machte die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes: Wie das Portal TMZ berichtet, kam der kleine Sohn am 13. Mai 2022 in Los Angeles zur Welt. Mutter, Kind und Vater seien wohlauf. Fast 1 Jahr war der Name von Rihannas Sohn ein großes Geheimnis - 3 Tage vor dem ersten Geburtstag des Kleinen wurde nun aber sein Name bekannt. Wie britische und US-amerikanische Medien übereinstimmend berichteten, heißt das erste Kind von Rihanna RZA Athelston Mayers. Der Name soll eine Anspielung und Verbeugung vor der legendären New Yorker Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan sein.

Beim Super Bowl platze die nächste Bombe

Im Februar 2023 feierte Rihanna beim Super Bowl mit ihrem Auftritt in der Halftime-Show nicht nur ein Comeback der Superlative nach siebenjähriger Bühnenpause, sondern ließ zeitgleich eine Bombe platzen: Sie ist wieder schwanger! Während ihrer Super Bowl-Show trug Rihanna einen roten Einteiler ihres eigenen Labels, darunter einen hautengen, farblich passenden Body - und zeigte stolz ihren Babybauch.



"Wenn man Mutter wird, passiert einfach etwas, bei dem man das Gefühl hat, es mit der Welt aufnehmen zu können. Man kann alles schaffen, und der Super Bowl ist eine der größten Bühnen der Welt", sagte die Musikerin. Dieses Selbstbewusstsein hat sie nun auch bei ihrer jüngsten Promo-Aktion für ihre eigene Linie "Savage X Fentyx" mit den sexy Unterwäsche-Bildern bewiesen!