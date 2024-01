Robbie Williams: Ehefrau Ayda Field landet in Notaufnahme

Nach einem Abend mit Promi-Freunden in Beverly Hills ist Ayda Field unerwartet in der Notaufnahme gelandet. Mittlerweile ist die Ehefrau von Robbie Williams wieder in den eigenen vier Wänden und erholt sich von dem Schrecken.

Ayda Field zeigt sich auf Instagram in der Notaufnahme

Die US-amerikanische Schauspielerin Ayda Field (44), Ehefrau des ehemaligen Take-That-Stars Robbie Williams (49), wurde am Sonntag überraschend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 44-Jährige musste sich dort in der Notaufnahme behandeln lassen. Field teilte ein Bild aus der Klinik in ihren Instagram-Storys, das sie erschöpft auf einem Krankenhausbett sitzend zeigt. Sie bekam dort eine intravenöse Tropfinfusion. Mittlerweile konnte sie die Klinik wieder verlassen. Was ihr genau fehlte, gab Field nicht bekannt.

Robbie Williams ist an ihrer Seite

In ihrem Instagram-Post dankte sie auch ihrem Gatten für seine Unterstützung, nachdem sie sich nach einem gemeinsamen Abend in Los Angeles unwohl gefühlt hatte. Ein perfekter Abend habe ein weniger perfektes Ende genommen, schrieb Field zu dem Schnappschuss. "Ich bin jetzt zurück und ruhe mich aus. Danke an meinen wunderbaren Ehemann Robbie Williams, der an meiner Seite war", kommentierte sie außerdem zu der Aufnahme.

Am besagten Abend hatten Ayda Field und Robbie Williams laut der "Daily Mail" das beliebte Promi-Restaurant Cipriani in Beverly Hills besucht. Das Paar war mit der Schauspielerin Joan Collins (90) und deren Ehemann Percy Gibson (59) zum Dinner verabredet. Williams ist seit vielen Jahren eng mit Collins befreundet. Sie lernten sich über ihre verstorbene Patentochter Milica Kastner (1972-2021) kennen. Kastner und Williams wohnten einst im Londoner Stadtteil Notting Hill Tür an Tür.

Field und Williams sind seit 2006 ein Paar und heirateten im Jahr 2010. Die beiden sind Eltern von insgesamt vier Kindern. Neben den beiden Töchtern Teddy (11) und Coco (5) haben sie auch die beiden Söhne Charlie (9) und Beau (3).