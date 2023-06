Das Wichtigste in Kürze Beim #Pinkpop-Festival in den Niederlanden musste Megastar Robbie Williams sein Konzert nach nur drei Songs unterbrechen.

Der Grund: Bereits nach dem dritten Song war der 49-Jährige komplett aus der Puste.

Obwohl die Hintergründe gesundheitlicher Natur sind, nahm es der Sänger in gewohnter Manier mit Humor.

Anzeige

Fans im niederländischen Landgraaf hofften auf eine Show der Superlative. Diese konnte Robbie Williams ihnen allerdings nicht bieten - ihm ging schlichtweg die Puste aus.

Bis Mitternacht ging sein Auftritt auf dem diesjährigen #Pinkpop-Festival - doch nach nur drei Songs kam der britische Superstar bereits sichtlich ins Straucheln. Wie zahlreiche Medien berichten und auch in einigen auf Twitter kursierenden Videos zu sehen ist, musste Robbie Williams seine Show auf dem niederländischen Mega-Event unterbrechen. Gerade als seine Band zum vierten Song angesetzt hatte, bat Robbie sie, aufzuhören: "Ich bin am Arsch."

Europatournee in Gefahr? Im Clip erfährst du, wie es nach dem unterbrochenen Konzert bei Robbie Williams weitergeht

Schuld seien jedoch weder das Wetter noch die 49 Jahre, die Robbie mittlerweile auf dem Buckel hat. "Es ist Long Covid, nicht mein Alter, ihr Bastarde!", scherzte er Richtung Publikum. Bereits zwischen den vorherigen Songs habe der "Angels"-Interpret immer wieder Pausen einlegen müssen, die er jedoch dafür nutzte, um über seine Depressionen zu sprechen. Laut der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblatt soll er jedoch auch während der restlichen Show energielos und angeschlagen gewirkt haben. Während der Hintergrund für seine Konzertunterbrechung also offensichtlich ernster Natur ist, gelang es Robbie nichtsdestotrotz, die Angelegenheit mit Humor zu nehmen - und es war nicht das erste Mal!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Robbie Williams nimmt sein Alter locker: "Mein Po ist geschmolzen"

Schon bei früheren Konzerten in Köln und Tel Aviv soll Robbie Williams ähnliche Sprüche gebracht haben. Generell nimmt Williams sich selbst gerne wegen seines Alters auf die Schippe. Als er bei einem kürzlichen Konzert in Wien das Video zur Take That-Debütsingle "Do What You Like" von 1992 zu sehen bekam und darin seinen nackten Po erspähte, meinte er nur salopp: "Der ist inzwischen geschmolzen!" Auch was den in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Altersdurchschnitt seines Publikums angeht, nimmt der einstige Boyband-Star kein Blatt vor den Mund: "Sex! Erinnert ihr euch? Das war etwas, das wir in den 90ern gemacht haben."

Humor hin oder her - für einige niederländische Fans dürfte es dennoch erschreckend gewesen sein, Robbie in einem derart desolaten gesundheitlichen Zustand zu sehen. Wie der Sänger zuletzt unter anderem bei einer Rede auf einer Awareness-Veranstaltung im französischen St. Tropez preisgab, leidet er auch heute immer noch unter den Folgen seiner jahrelangen Alkohol- und Drogensucht. Zuletzt hatte er sich 2007 in ein Rehabilitationszentrum einweisen lassen. Heute ist Williams clean, konnte den über Jahrzehnte andauernden Konsum jedoch nie vollständig abschütteln. Wie "Daily Mail" berichtet, leidet er unter anderem unter starkem Gedächtnisverlust. Zudem gab er an, neben Depressionen auch mit ADHS, einer körperdysmorphen Störung, Dyslexia und Angst vor sozialen Situationen zu kämpfen. Bleibt nur zu hoffen, dass zumindest seine Long-Covid-Erkrankung ihm nicht mehr allzu lange zu schaffen macht. Erst im Herbst 2022 hatte Robbie Williams mit "XXV" sein zwölftes Studioalbum zu Ehren seines 25. Karrierejubiläums veröffentlicht, mit dem es dieses Jahr auf große Tournee gehen sollte.