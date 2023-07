Robbie Williams spricht offen über seine psychischen Probleme – Fans vermuten jetzt Karriere-Aus!

Schon seit Monaten machen sich die Fans große Sorgen um Robbie Williams. Er verlor in den vergangenen Wochen viel Gewicht, leidet an psychischen Problemen und musste vor zwei Wochen sogar sein Konzert unterbrechen, weil es ihm wegen Long Covid nicht gut geht. Droht seine Karriere jetzt endgültig zu zerbrechen?

Anzeige

So schlimm sind Robbie Williams' psychische Probleme

Im vergangenen Juli sprach Robbie Williams zuletzt in seiner Rede bei der ersten "Night of Discovery" in St. Tropez ganz offen über seine psychischen Probleme. "Ich habe ADHS, Depressionen, Legasthenie und Angst vor sozialen Situationen wie heute Abend", gestand er und fügte hinzu: "Und ich bin ein Alkoholiker. Ich bin ein Süchtiger." Bei dem Event kam der Brite zudem darauf zu sprechen, dass er unter Mikrophobie, also der Angst vor kleinen Dingen wie Keimen, leidet:

Auf seinem Instagram-Kanal thematisierte Robbie Williams jetzt erneut seine ADHS-Erkrankung und schilderte seinen Fans, wie es ihm aktuell ergeht. Der 49-Jährige habe mit Unruhe zu kämpfen:

Meine Zehen 'tanzen' den ganzen Tag. Sie stehen nie still. Ich wackle mit ihnen, winken ihnen zu oder versuche, sie zu strecken. Robbie Williams, , 2023

Auch seine Impulsivität mache ihm oft zu schaffen. Aus diesem Grund bittet Robbie Williams seine Fans, dass sie an seine Krankheiten denken sollen, wenn er bei einem Auftritt oder im TV ein wenig merkwürdig rüberkommt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Fans sorgen sich um Robbie Williams

Nachdem Robbie Williams Mitte Juni sein Konzert im niederländischen Landgraaf wegen seiner Long-Covid-Beschwerden unterbrechen musste, zeigen sich die Fans in den sozialen Medien sehr besorgt. "Hey mein Lieber, bitte pass auf dich auf, du bedeutest mir sehr viel und es macht mich traurig zu hören, dass es dir momentan nicht gut geht" und "Nimm dir eine Auszeit, wenn du sie brauchst", schreiben nur zwei von vielen Nutzer:innen unter seinen neuesten Instagram-Postings.

Laut "OK!" ist sich ein Kumpel des Sängers sogar sicher, dass die aktuelle Tour womöglich seine letzte sein werde:

Alle haben Angst, dass er sich zu viel zumutet und am Ende aus gesundheitlichen Gründen komplett aufhören muss. Insider, , 2023

Bleibt nur zu hoffen, dass es Robbie Williams bald wieder besser geht.