Robert De Niro überlässt Kindeserziehung seiner Freundin: "Wird nicht einfacher"

Mit 80 Jahren gehen einem einige Dinge im Alltag einfach nicht mehr so leicht von der Hand. Das weiß auch Hollywood-Superstar Robert De Niro. Aus diesem Grund überlässt der frisch gebackene Papa die Kindererziehung seiner sechsmonatigen Tochter seiner Lebensgefährtin Tiffany Chen.

Anzeige

Mutige, aber ehrliche Aussage von Hollywood-Superstar Robert De Niro (80): In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" gab er zu, dass er sich nicht in die Erziehung seiner jüngsten Tochter Gia einmischt. Diese "schwere Arbeit" überlasse er seiner Lebensgefährtin Tiffany Chen (45). Die beiden wurden im April 2023 zum ersten Mal gemeinsame Eltern, es ist das siebte Kind für De Niro.

Diese Arbeitsteilung hat offensichtlich auch mit seinem fortgeschrittenen Alter zu tun. De Niro wörtlich:

Es wird nicht einfacher. Robert De Niro, , 2023

Er unterstütze seine Freundin, aber sie mache die Arbeit. Chen bekomme allerdings Hilfe, was laut des Schauspielers wichtig sei. Er genieße jedoch das Vatersein immer noch: "Mit einem Baby ist es anders als mit meinem 11-Jährigen. Mit meinen erwachsenen Kindern. Meinen Enkelkindern. Es ist alles anders." Zum Beispiel sei die jeweilige Ansprache natürlich anders.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs gibt der ansonsten als medienscheu geltende Oscarpreisträger auch über seine eigene Endlichkeit preis. "Natürlich denke ich darüber nach, in meinem Alter." Man könne den Tod nicht aufhalten, er sei sich dessen bewusst. Vor allem über Zeit würde er intensiver nachdenken und diese besser nutzen: "Ich kann nicht bis zum nächsten Jahr warten - ich weiß nicht, was dann passieren wird. So wird jede Sache wichtiger." Alles, was er in zwei Jahren machen möchte, sollte er lieber gleich erledigen.

Robert De Niro hat insgesamt sieben Kinder

Robert De Niro und Tiffany Chen machten im Mai öffentlich, dass sie Eltern einer Tochter geworden sind. In einem Interview mit der "New York Post" gab der Schauspieler bekannt, dass es sich dabei um ein Wunschkind gehandelt hat. De Niro hat aus seiner Ehe mit Diahnne Abbott (78) Tochter Drena (52) und Sohn Raphael (46), mit seiner Ex-Freundin Toukie Smith (71) die Zwillinge Aaron und Julian (27) sowie Sohn Elliott (25) und Tochter Helen (11, wurde von einer Leihmutter ausgetragen) mit Ex-Frau Grace Hightower (68).

Im Juli 2023 wurde bekannt, dass sein Enkel Leandro De Niro Rodriguez, der Sohn seiner ersten Tochter Drena, im Alter von nur 19 Jahren verstorben ist. Er starb nach der Einnahme durch gepanschte Tabletten. "Jemand hat ihm mit Fentanyl versetzte Pillen verkauft", schrieb die De-Niro-Tochter wenige Tage nach dem Tod ihres Sohnes auf Instagram. De Niro selbst zeigte sich in einem Statement "zutiefst erschüttert".