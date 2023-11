Roberto Blanco mit pikantem Geständnis: Er hatte Sex mit über 1.000 Frauen

"Ein bisschen Spaß muss sein"? Roberto Blancos (86) Liebesleben scheint seinem größten Hit mehr als gerecht zu sein. Im Interview verriet der Schlagerstar nun, wie viele Liebeleien er hatte. Es waren eine ganze Menge ...

Die Journalistin und Moderatorin Anna Dushime (35) feiert am 23. November mit der neuen Talk-Show "Der letzte Drink" (RBB, 23 Uhr) ihr Late-Night-Debüt. Ihr erster Gesprächsgast ist, in lauschig-relaxtem Ambiente an einer Berliner Hotel-Bar, Schlagersänger Roberto Blanco. Deshima veröffentlichte gestern einen Interviewauszug auf ihrem Instagram-Kanal. Der schlug einige Wellen, denn Blanco gab ehrlich Auskunft über die Anzahl seiner Sex-Affären - und über sein erstes Mal.

Im Clip: Alle Infos zu Roberto Blancos Sex-Geständnis

Roberto Blanco: Mit zwölf Jahren zum ersten Mal Sex

"Roberto Blanco nach seinem Bodycount fragen", beginnt Dushime den Begleittext zu dem knapp 45-sekündigen Reel, und setzt einen grünen Haken: Check! Der Interviewauszug selbst beginnt mit der Frage: "Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen?" Roberto Blanco ist von der Frage ein wenig überrascht: "Insgesamt? Kann ich nicht sagen. Über 1.000 ..." Es ist eher eine Vermutung, keine verbriefte Zahl. Dushime, die zur Vorbereitung Blancos Biographie "Von der Seele" von 2017 las und vergeblich versuchte, "da ein bisschen mitzuzählen", kann's nicht fassen.

"Über 1.000? Wirklich?", fragt sie staunend. Roberto Blanco reagiert ehrlich: "Bestimmt. Entschuldige mal, ich bin 86. Und angefangen habe ich mit zwölf."

Roberto Blanco wurde 1949 von 36-Jähriger verführt

Anna Dushime lässt sich gespannt von Roberto Blanco mehr zu dessen ersten Mal erzählen. Die Dame, seine Verführerin, war, so Blanco, "sehr hübsch" und 36 Jahre alt. Und Roberto war zwölf! Über der ehrlichen, fast romantisierten Enthüllung - schließlich erfüllt das damals wie heute den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger - kommt Dushime ins fassungslose Haspeln, bis Roberto Blanco ein Machtwort spricht. "Was willst du mir jetzt sagen?", wirkt der Schwerenöter latent genervt und stellt klar:

Was ich erlebt habe, war sehr schön. Ich freue mich, dass ich das gehabt habe. Und ich bereue das nicht. Es war sehr schön. Roberto Blanco, November 2023, über sein erstes Mal mit zwölf Jahren

Fans diskutieren bei Instagram Roberto Blancos Enthüllung

Einige der bislang 29.500 Follower von Anna Dushime stürzten sich in den kontroversen Kommentatoren-Streit. Von Kritik am "Macho" Blanco bis zur Kritik an der Verharmlosung von sexuellen Missbrauchs von Kindern wird alles genannt. Selbst Anna Dushime scheint uneins mit sich. Einerseits feiert sie sich in der Caption zum Instagram-Beitrag selbst ("Nennt mich ab jetzt bitte Anna "Investigativ" Dushime"), dann entschuldigt sie sich: "Sorry wegen Promo, wenn ihr die Show guckt, brauch ich keine Promo mehr machen. Hab euch lieb!"