Romina Palm total verändert: SO sieht die Ex-GNTM-Kandidatin jetzt aus

Heidi Klum verpasste Romina Palm im Umstyling feuerrote Haare.

Nach der Trennung von ihrem Verlobten Stefano Zarrella teilt Romina Palm auf Instagram ihr "Umstyling 2.0" und überrascht mit einer radikalen Veränderung.

Romina Palm bekam vor zwei Jahren von Heidi Klum feuerrote Haare verpasst. Zwei Jahre nach GNTM verändert sie jetzt ihren Look. Hättet ihr sie erkannt?

Im Video: Romina Palms krasse Typveränderung

Zwei Jahre nach GNTM: Zurück zum Original-Look?

Romina Palm (24) verblüfft ihre Fans mit einem neuen Look. Denn bekannt war sie bei "Germany's Next Topmodel" für ihre feuerroten langen Haare. Jetzt präsentiert sich Romina plötzlich als brünette Influencerin. Zu ihrem Friseurbesuch nahm sie ihre 909.000 Follower direkt mit. Im edlen Kölner Friseursalon "C.C.Concept Lavore & Krämer" bekam sie den neuen Look verpasst. In ihren Stories teasert sie ihre Typveränderung als ein "Umstyling 2.0" an.

Damit spielt das kecke Model auf ihr erstes Umstyling vor zwei Jahren bei "Germany’s Next Topmodel" an. Das feuerrote Haar verpasste ihr damals Heidi Klum (50). Davor hatte Romina damals schon braune Haare. Sie scheint also zu ihrer ursprünglichen Haarfarbe zurückgekehrt zu sein. Doch der Schnitt ist anders. Sie sieht frischer und moderner aus.

In der 16. Staffel "Germany's Next Topmodel" zog Romina mit ins Finale ein. Dabei wurde sie aber nur vierte und verlor den Siegerplatz an Alex. Das Finale der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" läuft heute am 15. Juni um 20.15 Uhr bei ProSieben und Joyn.

Typveränderung kommt nach überraschender Trennung vom Promi-Verlobten Stefano Zarrella

Diese krasse Veränderung kommt nur drei Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Stefano Zarrella (32). Eigentlich wollten die beiden in diesem Jahr Hochzeit feiern, stattdessen feiert Romina im Netz ihre neuen Haare. Für Romina war die Trennung nicht einfach. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie ganz alleine. Nur ihr Hund Baloo leistete ihr Gesellschaft.

Das erste Mal in meinem Leben bin ich alleine. Das hört sich so banal an, aber es ist tatsächlich so. Ich war vorher immer in Beziehungen. (...) Das ist Wahnsinn, was ein Hund einem für eine Liebe geben kann. Romina Palm auf YouTube , 2023

Romina ist mit Baloo aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, aber trotz Trennung wollen sie und Stefano ein gutes Verhältnis pflegen.

Stef und ich haben uns vor einiger Zeit schon getrennt. Wir haben nach wie vor sowohl privat als auch beruflich ein sehr gutes Verhältnis und uns ist es auch beiden wichtig, dass wir es weiterhin pflegen. Romina Palm auf YouTube , 2023

Stefano Zarrella ist Food-Blogger und Bruder des Sängers Giovanni Zarrella. Schon während Romina 2021 bei GNTM teilnahm, waren sie ein Paar. Damals erzählte Romina was für eine tolle Stütze ihr Freund sei. Denn vor GNTM hatte sie eine schwere Zeit und fand sich selbst nicht schön. Stefano half ihr diese Daemonen zu besiegen.

Ich stand vorm Spiegel und hab geweint, weil ich mich so hässlich fand. Aus diesem Tiefpunkt bin ich dann tatsächlich rausgekommen durch meinen Freund. Romina Palm , 2021

Den Grund für die Trennung gibt das Paar nicht bekannt. Romina erinnert ihre Follower aber daran, dass sie vor kurzem eine Therapie begonnen habe und das viel in ihr ausgelöst habe. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, scheint die 24-Jährige also einige Transformationen durchzumachen.

