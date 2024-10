Royals im Clinch mit Herzogin Meghan: Setzt sie nun auf ihre "Geheimwaffe"?

Seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten liegen Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan mit dem englischen Königshaus im Clinch. Immer wieder schoss das Ehepaar seitdem öffentlich gegen die Royal Family. Folgt nun der nächste Skandal?

Anzeige

Mehr Drama bei den Royals gefällig? Schau diese Serie an! "The Royals" ist wie "Gossip Girl" - nur eben königlich!

Egal ob mit ihrem Oprah-Interview und den damit einhergehenden Rassismus-Vorwürfen, ihrer Netflix-Doku oder Harrys Autobiografie "Spare" - immer wieder sorgten die Eheleute in den vergangenen Jahren für Furore im britischen Palast.

Bislang gibt es von Meghan noch kein Pendant zu Harrys Autobiografie "Spare", das könnte sich jetzt aber ändern. Immerhin soll es bei dem Paar finanziell aktuell nicht mehr gut laufen. Netflix will den Vertrag mit den Royals angeblich nicht verlängern. Zudem sollen vier Millionen Dollar Spendengelder zu wenig, die aus ihrer wohltätigen Archewell-Organisation stammen, ans Finanzamt angegeben worden sein. Folgt wegen finanziellen Sorgen nun ihr nächster Coup?

Anzeige

Anzeige

Veröffentlicht Herzogin Meghan bald ihr geheimes Tagebuch?

Wie die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber dem "OK Magazin" verrät, erwähnte Meghan vor rund zwei Jahren beiläufig in einem Interview, dass sie ihr Tagebuch wiederentdeckt habe, dass sie während ihrer Zeit im britischen Palast geführt hatte. "Das von ihr erwähnte Tagebuch bleibt natürlich eine potenzielle Waffe in ihrer Hinterhand, falls sie jemals das Bedürfnis verspürt, Rache zu üben", so die Royal-Expertin. Bereits im Interview mit Oprah Winfrey hatte Meghan angedeutet, wie schlecht es ihr psychisch während ihrer Zeit im Palast ging. Sollte der Inhalt ihres privaten Tagebuchs an die Öffentlichkeit kommen, wäre das für die Royal-Family sicherlich der nächste große Skandal.

Ob eine Veröffentlichung ihres Tagesbuchs aktuell geplant ist, ist jedoch fraglich. Jennie Bond schätzt die Situation wie folgt ein: "Meghan blickt nach vorne und nicht zurück und macht mit ihrem Leben weiter. Ich denke also nicht, dass wir falschen Alarm wegen einer möglichen Biografie schlagen sollten."

Kennst du schon die tragische Lebensgeschichte von Lady Diana? Mehr über die Prinzessin jetzt in "Die Ära Diana" auf Joyn erfahren! Streame kostenlos die bewegende Doku über ihr Leben.

Im Clip: Karrieren-Krise bei Meghan und Harry

Anzeige

Anzeige

Stecken Meghan und Harry in einer Ehekrise?

Auch privat soll es zwischen dem royalen Ehepaar aktuell nicht gut laufen. Immer wieder besuchen sie Veranstaltungen getrennt. Für viele Fans sind die Solo-Auftritte Grund zur Sorge, dass Meghan und Harry aktuell in einer schweren Ehekrise stecken. Kein Wunder, immerhin waren sie vor einigen Jahren fast nie alleine unterwegs und besuchten jedes Event zu zweit. Bislang hat sich das Paar jedoch noch nicht zu den Krisengerüchten geäußert. Es bleibt abzuwarten, was wirklich dahinter steckt.