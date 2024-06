Ryan Murphy: Das musst du über den legendären Serien-Schöpfer wissen

Der Mann ist eine lebende TV-Legende: Bei der Golden-Globe-Verleihung 2023 wurde Ryan Murphy (58) für seine Verdienste ums US-Fernsehen ausgezeichnet. Das musst du über den Mann hinter Top-Serien wie "Glee" und "American Horror Story" wissen.

Das Talent fürs Schreiben ist Ryan Murphy wohl in die Wiege gelegt worden: Seine Mutter veröffentlichte fünf Bücher, sein Vater war 30 Jahre lang im Tageszeitungs-Geschäft tätig. Klein-Ryan startete als Autor für seine Schülerzeitung in Indianapolis und arbeitete sich nach erfolgreicher Ausbildung zum Schreiber für Zeitungen wie die "Washington Post" (als Mode-Redakteur) und die "Los Angeles Times" hoch. Ende der 1990er-Jahre verfasste er sein erstes Drehbuch. 1999 ging seine erste Serien-Erfindung über die Bildschirme: die Teenie-Comedy "Popular".

"Glee" bescherte Ryan Murphy den ersten Emmy-Award

Von da an ging es zügig bergauf. Murphy erfand 2003 "Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis", das sich ironisch mit dem Geschäft der Schönheits-Chirurgie auseinandersetzte, und 2006 ging die Musical-Fernsehserie "Glee" auf Sendung, die ihm 2010 den ersten Emmy-Award bescherte. Im selben Jahr kam seine Regiearbeit "Krass" in die Kinos. Das hochkarätig besetzte Drama ist, wie auch "Glee", bei Joyn verfügbar.

Auf Joyn kannst du auch Ryans Werke "9-1-1 Lone Star" und "American Horror Story" sehen. Vor allem letztere Serie festigte Murphys Ruf als einer der angesagtesten und erfolgreichsten Serienschöpfer Amerikas. Seit mittlerweile zwölf Staffeln geistern die blutigen Storys um Dämonen, Hexen und Untote erfolgreich in aller Welt über die Bildschirme.

Kein Wunder, dass Murphy 2018 einen über 300 Millionen Dollar dotierten Fünfjahres-Vertrag mit Netflix unterschreiben konnte. Auf dem Streaming-Portal wurden zuletzt die Miniserien "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" über einen Serienmörder und "The Watcher" zu riesigen Erfolgen - und auch für neue Staffeln bestätigt.

Ryan Murphy arbeitet an fünf neuen TV-Serien

Insgesamt wurde Murphy sechsmal mit dem Emmy, dem sogenannten "TV-Oscar", ausgezeichnet. Unter anderem viermal für Episoden seiner Serie "American Crime Story". Die schuf er 2016 als Quasi-Spin-off von "American Horror Story". Für AHS, sein "Serien-Original", war er zwar zehnmal nominiert, gewann aber nie. Seinen ersten Golden Globe erhielt er 2017 für die "American Crime Story"-Staffel "The People v. O. J. Simpson".

Amtsmüde ist Murphy nicht. Der US-Branchendienst "IMDb" listet nicht weniger als fünf Serien-Projekte, die sich in Entwicklung, Vor- oder Nachproduktion befinden.

Murphy sang früher in Chören, was ihm bei seiner Arbeit an "Glee" zugutekam. Er outete sich schon mit 15 als homosexuell und datete nach eigenen Angaben "in der Highschool heimlich jede Menge Football-Stars". Im Juli 2012 heiratete er den Fotografen David Miller. Dank Leihmüttern haben die beiden drei Kinder.