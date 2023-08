Sängerin Michelle: Ihr Manager beendet jetzt die Zusammenarbeit – Schuld ist ihr neuer Freund!

Das Wichtigste in Kürze Michelle und ihr Manager Markus Krampe gehen getrennte Wege.

Bei "bild.de" erklärt der Ex-Manager woran es lag und verweist auf ihren jüngeren Freund Eric Philippi.

Michelle und Eric Philippi sind sich sicher, dass sie Seelenverwandte sind.

Manager Markus Krampe trennt sich beruflich von der Schlager-Queen Michelle. Denn ihr neuer Freund Eric Philippi habe die Sängerin verändert. Der 25 Jahre jüngere Sänger wollte wohl auch von Markus Krampe gemanagt werden.

Manager Markus Krampe war frustriert mit Michelle

Die Schlagersängerin Michelle (51) wurde verlassen. Nicht von ihrem neuen Freund Eric Philippi (26) sondern von ihrem Manager Markus Krampe. Er stuft die Beziehung der beiden als höchst kritisch ein und sah sich gedrungen das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Auf "bild.de" macht Michelles Ex-Manager seinem Ärger Luft.

Seit Michelle mit Eric Philippi zusammen ist, ist sie ein anderer Mensch. Sie ist vor Liebe blind und ihm komplett verfallen. Deshalb lässt sie ihn in allen Dingen mitreden, auch in beruflichen. Nur sind das Dinge, von denen Eric keine Ahnung hat. Markus Krampe gegenüber bild.de , 2023

Eric Philippi ist zwar auch im Schlager-Business, aber noch sehr jung. Für Markus Krampe sei es wichtig, dass Beruf und Privatleben stets getrennt werden. Doch seinen Angaben zu Folge sah Michelle das wohl anders.

Ich konnte mit Michelle kein berufliches Gespräch mehr führen, ohne dass er nicht dabei war. Deshalb musste ich die Zusammenarbeit mit Michelle leider beenden, was mir sehr leid tut. Markus Krampe gegenüber bild.de , 2023

Michelles Freund Eric wollte wohl auch von Markus Krampe als Manager begleitet werden. Das lehnte Markus Krampe vehement ab. Er wolle kein Liebespaar zur gleichen Zeit betreuen. Bei einer Trennung hätte es zu Problemen im Geschäft geführt, so Krampe. Als er Eric Philippi als Klienten ablehnte, verschlechterte sich auch das Verhältnis zu Michelle. Und das obwohl Michael Krampe ihr nach eigener Angabe einen hochdotierten Plattenvertrag mit Sony einbrachte. Michelle habe aber auch dafür unbedingt mit ihrem Eric arbeiten und sogar ein Liebesduett aufnehmen wollen, meint Krampe.

Das wollten aber weder ich noch die Plattenfirma. Weil Erics Songs einfach zu schwach waren und wir kein neues Schlager-Duo wollten. Michelle teilte mir dann mit, dass sie unter diesen Umständen den Plattenvertrag auflösen wolle. Sie wolle lieber mit Eric arbeiten. Markus Krampe gegenüber bild.de , 2023

Michelles Ex-Manager warnt die Schlager-Queen. Eine Auflösung des Sony-Vertrages könnte zu einer hohen Vertragsstrafe führen. Markus Krampe wünscht der Sängerin nur das Beste und ist sich sicher, dass Michelle eine der besten Schlagersängerinnen Deutschlands ist. Doch mit den Männern habe sie nicht viel Glück gehabt bisher, so Krampe.

Allerdings hatte Michelle häufig Pech mit Männern, wobei Eric Philippi die Krönung von allen ist. Ich bin sicher, dass er Michelle nur ausnutzt und auf ihrem Rücken seine Karriere vorantreiben will. Markus Krampe gegenüber bild.de , 2023

Markus Krampe hat schon einmal Schlagzeilen gemacht, weil er einen seiner Künstler nicht mehr als Manager betreuen wollte. Michael Wendler gab er schon 2020 den Laufpass, da dieser einfach nach Krampes Worten zu viele Skandale fabriziert hatte.

So verliebte sich Michelle in ihren Eric

Ende Juni hatte Michelle glücklich verlauten lassen, dass sie mit dem 25 Jahre jüngeren Sänger Eric Philippi in einer Beziehung sei. Schon seit April schwebten sie auf Wolke 7. In einem Interview mit "bild.de" schwärmte die Schlager-Queen von ihrer neuen Liebe.

Wir sind unzertrennlich und setzen das zu 99 Prozent um. Länger als eine Nacht in der Woche sind wir nie getrennt. Eric ist die Liebe meines Lebens! Michelle gegenüber bild.de , 2023

Beim ersten Treffen vor anderthalb Jahren bei einem Konzert war für Michelle schon klar, dass sie einen ganz wichtigen Menschen getroffen habe. Sie fühlte sich, als habe sie ihr Leben lang nur auf Eric gewartet. Dieser bestätigt ihre Gefühle und erzählt der Bild:

Auch ich hatte sofort das Gefühl, dass wir auf einer höheren Ebene miteinander verbunden sind. Das Wort ,verliebt‘ reicht da einfach nicht aus, wir sind seelenverwandt. Aber ich habe meine Gefühle sehr lange für mich behalten und Michelle ebenso. Eric Philippi , 2023

Als das Paar dann aber im April gemeinsam den neuen Avatar-Film im Kino schaute, griff Michelle gegen Ende seine Hand und ab da war alles klar. Michelle und Eric Philippi wurden zu einem Paar. Inzwischen suchen sie nach einem gemeinsamen Heim - am liebsten ein Haus am See.

Michelle und Eric Philippi äußerten sich zu dem beendeten Geschäftsverhältnis mit Markus Krampe nicht. "Bild.de" berichtet aber, dass ihr Rechtsanwalt die Vorwürfe des Ex-Managers als unwahr zurückwies.