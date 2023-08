Sandra Bullock: Partner Bryan verstirbt im Alter von 57 Jahren - Informationen zur Todesursache

Traurige Nachricht aus Hollywood: Bryan Randall, der langjährige Lebensgefährte von Schauspielerin Sandra Bullock, ist gestorben. Sandra Bullock und der Fotograf waren seit 2015 ein Paar. In einem Interview bezeichnete sie Bryan einmal als „das Beste", was ihr je passiert sei. Doch nun ist er mit nur 57 Jahren an den Folgen einer unheilbaren Nervenkrankheit gestorben.