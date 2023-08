Sandra Bullock trauert um ihre "große Liebe" Bryan Randall: So dramatisch war ihre Liebesgeschichte

Wie schlecht es dem Hollywood-Star Sandra Bullock gerade geht, ist für viele kaum vorstellbar: Die Schauspielerin hat gerade ihren Partner, ihre große Liebe, verloren! Ihr Bryan Randall Freund starb vor wenigen Tagen an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Ihre Liebesgeschichte begann romantisch mit einer schicksalshaften Begegnung. Doch am Ende gab es leider kein Happy End...

Anzeige

Im Januar 2015 machte es "Klick" - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sandra Bullock schenkte ihrem Adoptivsohn Louis zum fünften Geburtstag eine Fotosession. Der Fotograf war Bryan Randall. Eine schicksalshafte Begegnung, fast schon wie in einem romantischen Liebesfilm.

Ab August 2015 begannen die beiden mit "ernsthaftem Dating", im Oktober präsentierte Bullock der Öffentlichkeit bei der Premiere ihres Films "Die Wahlkämpferin" ihren neuen Freund auf dem roten Teppich.

Die Schauspielerin kam damals gerade aus einer unglücklichen Ehe. Sie hatte den TV-Moderator Jesse James im Juli 2005 geheiratet. Ausgerechnet kurz nach der Adoption von Louis im Januar 2010 wurden James' Seitensprünge öffentlich. Bullock zog die Reißleine - im Juni schon wurde die Scheidung rechtskräftig.

Obwohl sie sich selten zu Privatem in der Öffentlichkeit äußert, ließ Bullock nach entsprechenden Hochzeits-Gerüchten mit Bryan Randall im Juli 2016 erklären: "Wir sind nicht verlobt und es wird keine Hochzeit geben. An den Gerüchten ist kein Fünkchen Wahrheit." Im März 2018 dementierten sie erneut aufkeimende Ehe-Gerüchte. Heiraten wollte Bullock nach ihrer ersten gescheiterten Liebe offenbar nicht mehr.

Anzeige

Anzeige

Sandra Bullock wollte keine zweite Ehe

Die Beziehung von Bullock und Randall blühte auch ohne Trauschein auf. Im November 2017 schwärmte sie, wie toll sich Randall in die Vaterrolle für Bullocks Adoptivkinder Louis und Laila eingefunden hätte: "Er ist hundertprozentig für sie da." Skylar, Randalls Tochter aus einer früheren Beziehung, machte die Patchwork-Familie komplett.

Im November 2021 nahm Bullock in einem Interview mit Jada Pinkett-Smith ausnahmsweise Stellung zur privaten Situation - und erteilte einer möglichen Hochzeit erneut eine klare Absage: "Ich bin jemand, der einen Scheidungsprozess erlebt hat", erläuterte sie die "Angst vor einer neuen Ehe". Darüber hinaus stellte sie klar: "Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Wir haben drei wunderbare Kinder. Das ist das Schönste überhaupt. Ich sage nicht, dass ihr es wie ich machen müsst, aber: Ich brauche kein Stück Papier um eine hingebungsvolle Partnerin und Mutter zu sein."

Sandra Bullock nahm für ihren kranken Mann eine Karriere-Auszeit

Im März 2022 erklärte Sandra Bullock völlig überraschend eine "Auszeit von Hollywood". Sie wolle "dort sein, wo ich am glücklichsten bin", nämlich bei "meinen Babys und meiner Familie." Der wahre Hintergrund für den Rückzug dürfte aber die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gewesen sein, an der Randall angeblich seit 2020 litt. Die Auswirkungen der unheilbaren Erkrankung des Nervensystems müssen im letzten Jahr schlimmer geworden sein, sodass sich Bullock entschloss, ihren Mann daheim in New Orleans nicht mehr alleine zu lassen.

Beide führten einen so leidenschaftlichen Kampf gegen die Krankheit, wie sie sich zuvor liebten. Am 5. August 2023 musste Bullock der Welt mitteilen, dass es in ihrer Lovestory kein Happy End geben würde, dass sie diesen Kampf um ihre "Liebe meines Lebens" verloren hatte. An diesem Tag starb Bryan Randall. Er wurde nur 57 Jahre alt.