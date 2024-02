Sandra Hüller: Ihr Filmhund stiehlt Oscar-Stars die Show

Die Oscar-Nominierten haben sich im Beverly Hilton Hotel zum traditionellen Lunch getroffen. Unzählige große Namen gaben sich wie in jedem Jahr die Ehre. Auch die deutsche Oscar-Hoffnung Sandra Hüller (45) ließ sich blicken. Für noch mehr Aufmerksamkeit als die Schauspielerin sorgte aber offenbar ihr Filmhund Messi.

Filmhund Messi wird zum Shooting-Star

Hüller ist als beste Hauptdarstellerin für "Anatomie eines Falls" bei den diesjährigen Oscars nominiert - und sogar für Messi, der in Justine Triets (45) Spielfilm den Familienhund Snoop verkörperte, könnte es die begehrte Auszeichnung geben. "Anatomie eines Falls" geht unter anderem in der Kategorie Bester Film ins Rennen, Triet für die Beste Regie.

Das Branchenmagazin "Variety" bezeichnet den Hund nun sogar als Shooting-Star des Oscar-Lunchs, der die Herzen fast aller anwesenden Nominierten gestohlen habe. Ryan Gosling (43, nominiert als Bester Nebendarsteller für "Barbie"), America Ferrera (39, nominiert als Beste Nebendarstellerin für "Barbie") und Billie Eilish (22, nominiert für Bester Original-Song für "What Was I Made For?") seien demnach besonders angetan von Messi gewesen. Es gibt auch ein kurzes Video vom Treffen Goslings mit Messi.

"Oppenheimer" ist der große Favorit

In 13 Kategorien nominiert, unter anderem als bester Film, ist Christopher Nolans (53) "Oppenheimer" wohl ein aussichtsreicher Anwärter auf mehrere der Goldjungen. Beim Oscar-Lunch habe es dem Branchenmagazin zufolge zahlreiche Gespräche gegeben, bei denen die Essenz gewesen sei: "Es ist 'Oppenheimers' Jahr."

Entsprechend habe es für Regisseur Nolan im Rahmen eines Gruppenfotos auch besonders viel Applaus gegeben. Doch auch für seine Kollegin Greta Gerwig (40), die in der Kategorie "Beste Regie" mit "Barbie" übergangen wurde, sei viel applaudiert worden. Als bester Film ist "Barbie" aber nominiert und auch für das beste adaptierte Drehbuch ist Gerwig mit ihrem Partner Noah Baumbach (54) vorgeschlagen.

Ebenso enthusiastisch aufgenommen wurden demnach Paul Giamatti (56, nominiert als bester Hauptdarsteller für "The Holdovers"), Carey Mulligan (38, nominiert als beste Hauptdarstellerin für "Maestro"), Celine Song (36, nominiert für "Bestes Original-Drehbuch" für "Past Lives") und Lily Gladstone (37, nominiert als beste Hauptdarstellerin für "Killers of the Flower Moon").

Für Hüller dürfte es ein schwieriges Oscar-Rennen werden, denn neben Gladstone und Mulligan sind Annette Bening (65) für "Nyad" und die viel gelobte Emma Stone (35) für "Poor Things" in der Auswahl als beste Hauptdarstellerin.