Sänger Sasha (52) erholt sich nach seiner beginnenden Lungenentzündung weiter. Auf Instagram gab er nun anlässlich seines Geburtstags ein Gesundheitsupdate, das vielen Fans Hoffnung machen dürfte.

Im Clip: Alle Infos zum Gesundheitsupdate von Sasha

Er tankt neue Kraft im Schnee

Mit Freunden und Familie verbrachte der Sänger den Jahreswechsel und seinen Ehrentag in Südtirol. Und Sasha geht es offensichtlich schon wieder viel besser: Er postete Bilder, die ihn beim Wandern durch den Schnee und beim Schlittenfahren mit seinem Sohn Otto (5) zeigen. Dazu bedankte er sich auf Instagram "für all die schönen Glückwünsche, auf allen Ebenen und Leitungen zu meinem Geburtstag". Weiter ließ er wissen: "Das neue Jahr fängt gut an … es geht immer mehr bergauf und ich fühle mich schon wieder fast wie hergestellt … also auf ein Neues!"

Zuvor hatte sich der angeschlagene Musiker bereits auf Sylt kuriert. "Die Seeluft tut richtig gut und hilft", schrieb er am 10. Dezember zu einem Foto vom Strand in Keitum. "Ich bin auf einem guten, behutsamen Weg zur Besserung."

Ende November hatte der nun 52-Jährige seine Fans geschockt, weil er nur wenige Tage vor Start seiner Tour "This is my Time - Die Show" die Reißleine ziehen musste. In Siegen hätte die Tour eigentlich am 1. Dezember starten sollen. Am 28. November hatte sich Sasha aber "mit Tränen in den Augen" via Instagram an seine Follower gewandt. Er schrieb in einem längeren Text, dass sich eine Lungenentzündung ankündige, die ihn außer Gefecht setze. Sein Arzt habe "die Reißleine gezogen" und ihm Auftritte in diesem Zustand untersagt.

Die Tour wird im Mai nachgeholt

Doch die Tour fällt nicht komplett ins Wasser, schnell konnten Ersatztermine gefunden werden: Los geht es demnach am 14. Mai 2024 in Lingen in der Emsland-Arena. Letzter Termin ist am 26. Mai im Tempodrom in Berlin. Insgesamt zehn Konzerte stehen dann an, bis dahin will Sasha wieder komplett fit sein.