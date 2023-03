"SAT.1 Frühstücksfernsehen": Alina Merkau spricht über ihre TV-Auszeit

Das Wichtigste in Kürze Alina Merkau ist seit 2014 fester Bestandteil des Teams vom "SAT.1 Frühstücksfernsehen".

Seit rund drei Monaten bekam man die TV-Moderatorin allerdings gar nicht mehr in der Sendung zu Gesicht. Warum sich Alina eine längere Auszeit genommen hat, erfährst du hier.

Alina Merkau gehört seit 2014 zu den wichtigsten Gesichtern des "SAT.1 Frühstücksfernsehens". Vor rund drei Monaten legte sie plötzlich eine Sendepause ein, jetzt feiert die Moderatorin aber ihr Comeback. Doch wo war sie eigentlich so lange? Darüber spricht Alina jetzt.

Für viele Zuschauer des "SAT.1 Frühstücksfernsehens" war es eine große Überraschung, als Alina Merkau am Montag endlich wieder wie gewohnt zusammen mit ihren Kollegen das Format moderierte. Im Interview mit "t-online" kommt die gebürtige Berlinerin nun auf den Grund ihrer langen Abwesenheit zu sprechen:

Alina Merkau reiste mit ihrer Familie nach Südafrika

Ich habe mir keine Auszeit genommen, weil ich weg vom "SAT.1 Frühstücksfernsehen" wollte, sondern um Familienzeit zu genießen. Alina Merkau

Zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern wollte sie sich noch einmal eine längere Pause gönnen und herumreisen, denn das stand schon lange auf ihrer Liste. Die kleine Familie flog während Alinas dreimonatiger TV-Auszeit unter anderem nach Südafrika und ließ dort mal wieder so richtig die Seele baumeln. "Das war das letzte Mal, dass wir das so frei machen konnten, bevor meine Tochter in die Schule kommt", erklärt die 36-Jährige.

Dass die Zuschauer vom "SAT.1 Frühstücksfernsehen" ziemlich besorgt waren und Alina im TV schon vermisst haben, hat die zweifache Mutter während ihrer Pause nicht wirklich mitbekommen. "Aber es ist natürlich superschön zu hören, dass man sich auf mich freut. Dafür bin ich sehr dankbar", schwärmt sie.

"SAT.1 Frühstücksfernsehen": Alina Merkau ist glücklich über ihr Comeback

Umso mehr freut sich die Schauspielerin, nun endlich wieder regelmäßig vor der Kamera zu stehen. Was ihr während ihrer Abwesenheit besonders gefehlt hat? Darüber spricht Alina mit uns ganz exklusiv:

Besonders vermisst habe ich die Frühstücksfernsehen-Familie und morgens schon um 4 Uhr lachend in der Maske zu sitzen. Alina Merkau, , 2023

Nicht gefehlt haben ihr hingegen der Wecker, der sie täglich aus dem Schlaf klingelt und die hohen Schuhe, die sie oft trägt.

Das Wiedersehen mit ihren Kollegen war ebenfalls ein absolutes Highlight für Alina, wie sie gegenüber "t-online" erzählt: "Das Team ist immer im Austausch und trifft sich privat. Wir sind echte Freunde, die zusammenarbeiten."

Ihren Job liebt Alina - auch wenn sie dafür jeden Tag früh aufstehen muss. Die Arbeitszeiten haben für die 36-Jährige aber einige Vorteile: "Ich bin stets früh zu Hause und kann meinen Tag mit den Kids verbringen."