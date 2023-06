Scarlett Johansson: Großes Liebesgeheimnis – SO führt sie eine glückliche Ehe

Das Wichtigste in Kürze Seit drei Jahren ist Scarlett Johansson mit Comedy-Autor Colin Jost verheiratet.

Für die Schauspielerin ist es die dritte Ehe.

Jetzt spricht Scarlett Johansson in einem Interview über das Liebesgeheimnis ihrer Ehe.

Alle guten Ding sind drei! Die Ehe mit dem Comedy-Autor Colin Jost ist für Scarlett Johansson bereits die dritte. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Was der Hollywood-Schauspielerin in der Beziehung besonders wichtig ist und was das Paar für ihre glückliche Ehe alles tut, verrät sie nun in einem Interview...

Scarlett Johansson & Colin Jost seit 2020 verheiratet

Im Oktober 2020 heiratet der Hollywood-Star den Comedy-Autor. Zuvor feiern die beiden auf der Met-Gala 2018 ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich. Das Paar lebt in Hollywood, skandalfrei und scheinbar ohne Dramen. Scarlett Johansson scheint endlich (nach zwei gescheiterten Ehen) den Richtigen gefunden zu haben. Doch was macht ihre Liebe aus? Wie schaffen es die zwei, eine harmonische Ehe zu führen? In der Show "CBS Mornings" plaudert Johansson aus dem Nähkästchen und verrät so einige ganz private Einblicke in ihr Eheleben.

Scarlett Johansson verrät ihr Geheimrezept für die Ehe

Wir lachen viel und wir kommunizieren viel miteinander Scarlett Johansson

Das verrät die Marvel-Schauspielerin im Interview und erzählt weiter: "Ich bin mit einem Autoren verheiratet, er ist ein Comedy-Autor. Er kann manchmal sehr in seine Gedanken versunken sein. Er ist introvertiert, ich hingegen extrovertiert. Für uns ist es der Schlüssel, einfach immer am Ende des Tages nachzufragen: 'Wie war dein Tag?'".

Klingt eigentlich simpel, scheint für Scarlett und ihren Ehemann aber zu funktionieren und für Harmonie in ihrer Ehe zu sorgen. Und das obwohl der Alltag mit Baby mit Sicherheit nicht immer einfach ist. Im Sommer 2021 brachte die Schauspielerin den gemeinsamen Sohn Cosmo zur Welt. Bereits damals verriet ein Insider gegenüber dem Magazin "People": Die beiden hätten einen großartigen Sinn für Humor, der bei den zusätzlichen Pflichten und dem Stress bei einem Neugeborenen auf jeden Fall helfen wird. Der Insider scheint Recht gehabt zu haben!

Scarlett Johansson war vorher schon 2 Mal verheiratet

Scarlett Johansson und war zuvor mit Schauspiel- Kollege Ryan Reynolds verheiratet. Im Jahr 2008 gaben sie sich das Jawort, die Scheidung folgte jedoch 2011. Über den Grund sprach Johansson 2019 in in einem Interview mit der "Vanity Fair": Sie war damals einfach noch jung und "hatte nicht wirklich ein Verständnis von Ehe. Vielleicht, denke ich, habe ich es in gewisser Weise romantisiert".

Nach der Trennung mit Ryan Reynolds heiratete die Blondine im Jahr 2014 den Journalisten Romain Dauriac. Doch auch diese Ehe scheiterte. 2017 reichte das Paar, das eine gemeinsame achtjährige Tochter hat, die Scheidung ein.

Scarlett Johansson und ihre zwei Kinder

Tochter Rose musste sich übrigens zunächst an das neue Familien-Mitglied Baby Cosmo gewöhnen. Das verriet der Marvel-Star selbst wenige Monate nach der Geburt in einem Interview bei "The Ellen DeGeneres": "Sie steht ihm ziemlich neutral gegenüber. Sie kommt nach Hause und redet wie ein Wasserfall, und ich muss sie daran erinnern: 'Hey, sag Hallo zu deinem Bruder' und sie sagt dann: 'Oh mein Gott, er ist so süß' und redet dann aber einfach weiter."

Rose und Cosmo seien vom Wesen her unterschiedlich, berichtet Scarlett Johansson weiter: "Meine Tochter ist ein bisschen rechthaberisch. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Sie ist sehr eigensinnig", erklärte Scarlett und fügte hinzu: "Und er steckt sich seine Füße in den Mund. Er ist also ziemlich entspannt."