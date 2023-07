Scarlett Johansson: Nach "Black Widow"-Aus feiert sie ihr Marvel-Comeback

Das Wichtigste in Kürze Seit 2010 spielte Scarlett Johansson die Rolle der Black Widow in den beliebten Marvel-Filmen.

In "Avenger: Endgame" stirbt Black Widow den Filmtod - sie taucht aber in einem anderen Film wieder auf.

In einem Interview verriet die Schauspielerin vor wenigen Wochen, dass ihr " Black Widow "-Aus in den Marvel-Filmen wirklich endgültig ist.

Trotzdem arbeitet sie weiter mit dem Marvel-Universum zusammen. Alle Infos zu ihrem neuen Projekt gibt es hier!

Scarlett Johansson stand in den vergangenen Jahren für zahlreiche Marvel-Filme vor der Kamera. Die Schauspielerin spielte die Rolle der Natasha Romanhoff alias Black Widow. Doch vor wenigen Wochen bestätigte sie, dass sie ihre Figur nicht mehr spielen wird. Trotzdem dürfen sich die Fans aber wohl noch über weitere Marvel-Filme mit Scarlett Johansson freuen...

Im Jahr 2010 feierte Scarlett Johansson ihr Debüt als Black Widow im Film "Iron Man 2". Danach spielte sie in vielen Marvel-Filmen mit und wurde durch ihre Rolle weltweit bekannt. In "Endgame", dem finalen Teil der Avengers-Reihe, opferte sich die russische Geheimagentin jedoch, um die anderen Marvel-Held:innen zu retten. Danach schlüpfte sie 2021 im Film "Black Widow" aber noch einmal in ihre Rolle der Natasha Romanoff. Eine Wiederbelebung der Marvel-Heldin war das aber nicht.

Zur Erinnerung: Damit die Avengers in "Endgame" alle Infinity-Steine für ihren "Zeitraub" sichern konnten, war es unvermeidlich, dass einer von ihnen sein Leben gegen den Seelenstein auf Vormir eintauschen musste. Es war Black Widow, die sich entschloss, diesen Preis zu zahlen. Um ihre Freunde zu retten und die nach dem fatalen "Snap" von Thanos verschwundenen Menschen wiederherzustellen, gab Black Widow ihre Seele her, damit Hawkeye mit dem Seelenstein in die Gegenwart zurückkehren und seine Familie wiedersehen konnte, sobald diese wieder auferstanden war.

Auf den Filmtod von Natascha nahm auch der Film "Black Widow" Bezug: In einer Post-Credit-Szene besucht einige Jahre später Yelena nach den Ereignissen von "Avengers: Endgame" das Grab ihrer Ziehschwester Natasha.

Viele Fans ahnten bereits, dass sie in dem Film zum letzten Mal ihre Superheldinnen-Rolle spielen wird. Vor wenigen Wochen bestätigte Scarlett Johansson höchstpersönlich ihr Black-Widow-Aus. Trotzdem müssen Marvel-Fans aber wohl nicht auf sie verzichten, denn die Schauspielerin plant bereits ein neues Projekt mit dem MCU!

Scarlett Johansson äußert sich zu neuem Marvel-Projekt

Auch wenn Scarlett Johansson nicht mehr als Black Widow vor der Kamera stehen wird, dürfen sich die Fans wohl trotzdem auf einen neuen Marvel-Film mit der Schauspielerin freuen. Bereits nach dem Erscheinen des "Black Widow"-Films im Jahr 2021 kündigte Marvel-Präsident Kevin Feige an, dass ein "streng geheimes Marvel-Studios-Projekt" in Planung sei, "das nichts mit Black Widow zu tun hat".

Am vergangenen Dienstag äußerte sich die 38-Jährige nun erstmals öffentlich zu dem Projekt. "Es geht nach wie vor weiter", plauderte Scarlet Johansson im Interview mit "Comicbook.com" aus. Der aktuelle Streik der Hollywood-Drehbuchautor:innen beeinflusse das Projekt momentan jedoch sehr. "Es geht nach wie vor weiter, [nur] nicht im Moment, weil im Moment nichts passiert. Wir befinden uns alle in einer Art Warteschleife, während wir den Autor:innen-Strei und möglicherweise unseren eigenen Gewerkschaftsstreik abwarten", erklärte sie. Weiter betonte die US-Amerikanerin im Interview:

Kurz vor dem Streik waren wir mitten in der Produktion, und jetzt ist alles auf Eis gelegt. Scarlett Johansson, , 2023

Weitere Infos zu ihrem neuen Projekt gab sie jedoch nicht preis. Ein bisschen müssen sich die Fans also wohl noch gedulden, bis sie mehr über den neuen Film mit Scarlett Johansson erfahren.

Scarlett Johansson bestätigt ihr "Black Widow"-Aus

Im Interview mit "Variety" kam die Schauspielerin vor wenigen Wochen auf ihre Karriere als Black Widow zu sprechen. Dabei gab sie preis, dass sie aktuell nicht vorhabe, noch einmal in die Rolle zu schlüpfen. Sie sei zwar traurig darüber, schließlich habe sie über zehn Jahre mit Marvel zusammengearbeitet und liebe ihre Figur. Trotzdem findet Scarlett Johansson, dass die Story rund um Black Widow mit ihrem Tod gut abgeschlossen wurde.

Ich fühle mich wohl damit, dass ihre Geschichte zu Ende geht. Ich denke, sie hat viel Würde in ihrem Vermächtnis. Scarlett Johansson, , 2023

Im "The Goop"-Podcast mit Gwyneth Paltrow äußerte sich die 38-Jährige ebenfalls zu ihrem Ende als Black Widow. "Das Kapitel ist vorbei. Ich habe alles getan, was ich tun musste", stellte sie klar. Für Scarlett Johansson sei es aber eine "einzigartige" Erfahrung gewesen, über ein Jahrzehnt hinweg immer wieder in ihre Rolle der Natasha Romanhoff zu schlüpfen. Weiter schwärmte sie:

Es war großartig. Es war die beste Zeit überhaupt. Scarlett Johansson, , 2023

Scarlett Johanssons Rechtsstreit mit Disney

Die Zusammenarbeit von Scarlett Johansson und Disney endete jedoch nicht gerade friedlich. Eigentlich sollte der Film "Black Widow" nur im Kino laufen, doch der Konzern entschied sich offenbar ohne Rücksprache dazu, den Streifen auch auf der Streamingplattform Disney+ zu veröffentlichen. Dadurch seien der Schauspielerin angeblich Einnahmen flöten gegangen. Die 38-Jährige ging deshalb vor Gericht und klagte den Konzern an. Beide Parteien konnten sich jedoch außergerichtlich einigen.

Marvel-Insider verrät: Diese vier Stars sollen die neuen "Fantastic Four" spielen!

Eine der wenigen Frauen am Marvel-Set: So war es für Scarlett Johansson

Scarlett Johansson war eine der wenigen Frauen, die in den erfolgreichen Marvel-Filmen eine Superheldinnen-Rolle bekam. Im Interview mit Co-Star Gywneth Paltrow machte sie im "The Goop"-Podcast deshalb noch einmal deutlich, dass sie sich mehr weibliche Repräsentation in den Filmen wünsche: "Diese Gruppe von Schauspielerinnen ist unglaublich kraftvoll, und wenn sie zusammenkommen, ist es explosiv und unaufhaltsam. Also ja, ich setze mich dafür ein. Ich denke, das Publikum möchte es, und ich gehöre definitiv dazu."

Offenbar scheint das Marvel Cinematic Universe (MCU) das ähnlich zu sehen. Am 10. November 2023 erscheint mit "The Marvels" ein Film, in dem ausschließlich weibliche Personen in den Hauptrollen zu sehen sein werden. Unter anderem sind Brie Larson, Teyonah Parris und Iman Vellani in dem neuen Film mit dabei.

