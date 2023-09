Scarlett Johansson redet offen über das Muttersein: "Bei Kleinkindern gibt's viel Drama"

Scarlett Johansson, die zweifache Mama und Schauspielerin spricht darüber, wie die Arbeit mit ihrem Baby am Set ablief und dass ihre ältere Tochter ziemlich viel Drama macht.

Das Wichtigste in Kürze Scarlett Johansson hat eine Tochter namens Rose Dorothy und einen Sohn namens Cosmo.

Die Marvel-Schauspielerin und Zweifach-Mama schützt die Privatsphäre ihrer Kinder und spricht selten öffentlich über sie.

Scarlett Johansson spricht nicht viel über ihr Privatleben, doch bekannt ist. Sie hat zwei Kids. Die Tochter Rose Dorothy mit ihrem Ex-Mann Romain Dauriac und das Baby Cosmo mit ihrem aktuellen Ehemann Colin Jost. Cosmo kam nur wenige Monate vor den Dreharbeiten zu ihrem Film "Asteroid City" zur Welt. Und Scarlett Johansson hat ausgeplaudert, dass ihre Kollegen am Set ganz verrückt nach dem kleinen Wonneproppen waren. "Die Leute waren total begeistert, das Baby zu sehen, nicht mich. Die haben gefragt: 'Hey, wo ist das Baby?'", hat sie in einem Artikel verraten, der in People veröffentlicht wurde.

Scarlett Johansson gibt private Einblicke

"Mein Mann und das Baby sind zum Set gekommen, weil wir gerade frischgebackene Eltern waren", erklärte sie. Cosmo wurde im August 2021 geboren und die Dreharbeiten haben dann im Herbst angefangen. "Einige Kollegen hatten ihre Partner dabei. Die meisten waren aber alleine, glaube ich. Viele hatten auch schon Kinder, aber eher schon etwas ältere." Cosmo war also quasi das "Set-Baby".

Im Jahr 2022 verriet der Marvel-Star, wie sie auf die Namen ihrer Kids gekommen ist.

"Beide sind Blumen", so Johansson. "Nicht viele kommen darauf. Cosmo ist eine total süße kleine Blume in verschiedenen Orangetönen und Gelbnuancen. Das hat auch meiner Tochter gefallen."

In einem Podcast namens "The Skinny Confidential Him & Her" sprach sie im April über ihre Kids und auch darüber, dass sie mit Tochter Rose ziemlich viel Drama hat. Rose hätte als Kleinkind nämlich ständig ihre Launen. Aber über Cosmo sagt sie: "Ein Baby zu haben ist so wunderschön. Sie sind einfach so niedlich. Sie sitzen da und lieben dich, das war's. Und man bekommt nur Liebe von ihnen. Bei Kleinkindern gibt's da eher viel Drama."

Rose Dorothy Dauriac

Rose Dorothy Dauriac, geboren am 30. August 2014, ist Johanssons erstes Kind mit ihrem Ex-Mann, dem französischen Journalisten Romain Dauriac. "Wenn man sie fragt, was ihre Mama beruflich macht, sagt sie, dass Mama eine Superheldin ist", erzählte der "The Avengers"-Star 2018 in der Ellen DeGeneres Show. "Sie ist ein ganz süßes Mädel und ist total mädchenhaft. Wirklich, wirklich, wirklich mädchenhaft".

Cosmo Jost

Johansson und Colin haben im Sommer 2021 ihr erstes gemeinsames Kind, Cosmo, bekommen. Das genaue Geburtsdatum gaben sie zwar nicht bekannt, aber Colin hat am 15. August auf Instagram bestätigt, dass Scarlett schwanger ist, und am 19. August die Ankunft ihres Sohnes verkündet. "Ok ok, wir haben ein Baby bekommen", hat Colin in einem Text-Post geschrieben. "Sein Name ist Cosmo und wir lieben ihn über alles."