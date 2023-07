Scarlett Johansson verrät: So hält sie ihre Hammer-Figur! 

Egal ob sie als Natasha Romanoff in "Black Widow" aus dem Marvel-Universum oder als Lucy Miller in dem Science-Fiction-Film "Lucy" zu sehen ist, Scarlett Johansson überzeugt immer auf der großen Leinwand. Aber wie schafft es die zweifache Mutter, so fit zu bleiben? Dieses Geheimnis lüftet die Hollywood-Schauspielerin nun.

Anzeige

Scarlett Johansson setzt auf Pilates

Im Podcast "The Skinny Confidential Him and Her" erzählt Scarlett Johansson, dass sie vor einigen Jahren noch regelmäßig Gewichte im Fitnessstudio stemmte. "Ich habe lange Zeit Gewichte gehoben. Das war mein Ding.", plaudert sie aus. Während den Dreharbeiten zum Marvel-Film "Avengers: Endgame" (2019) habe sie sogar schon um 6 Uhr morgens Sport gemacht und täglich ein straffes Trainingsprogramm durchgezogen.

Doch nach den Dreharbeiten zum Marvel-Streifen "Black Widow" (2021) habe sich ihre Sportroutine geändert - teilweise lag das wohl auch am Älterwerden. "Dein Körper reagiert einfach anders als früher - die Erholung ist schwierig!", gibt sie ganz offen zu.

Also habe ich angefangen, Pilates zu machen, um mir eine Pause vom schweren Gewichtheben zu gönnen - und es hat mir einfach gefallen. Scarlett Johansson, , 2023

Mittlerweile besteht Scarletts Sportroutine hauptsächlich aus Pilates. Das regelmäßige Training sei der 38-Jährigen dabei aber sehr wichtig: "Ich versuche, so oft wie möglich in der Woche Sport zu treiben, weil es meinem geistigen Wohlbefinden hilft."

Anzeige

Anzeige

Diese Lebensmittel aß Scarlett Johansson beim Marvel-Dreh

Während der Dreharbeiten zu ihren letzten Marvel-Filmen habe sich die 38-Jährige laut ihrem Personaltrainer Eric Johnson an ein strenges Ernährungsprogramm gehalten. Damals nahm sie zum Frühstück oft Haferflocken, ein Omelett und frische Beeren zu sich. Mittags aß sie oft einen Quinoa-Salat mit Putenfleisch. Abends gab es meist Fisch und gedünstetes Gemüse. "Sie wechselte zwischen Tagen mit hohem Kohlenhydrat- und niedrigem Fettkonsum und Tagen mit niedrigem Kohlenhydrat- und höherem Fettkonsum bei gleichbleibender Proteinaufnahme", gab Johnson preis.

Scarlett Johansson habe aber auf keine bestimmten Lebensmittel verzichtet. Wie ihr Personaltrainer gegenüber "Insider" ausplaudert, aß sie sogar Donuts und Schokoladenkuchen während der Dreharbeiten.

Von Diäten hält Scarlett Johansson heute nichts mehr

Beim Thema Ernährung lässt es die Marvel-Bekanntheit mittlerweile viel entspannter angehen. Kein Wunder, schließlich ist es als Mutter von zwei Kindern gar nicht so leicht, einen bestimmten Essensplan einzuhalten - im Gegenteil. Manchmal falle es der "Asteroid City"-Darstellerin ziemlich schwer, ihr Privatleben mit ihren beiden Kindern und ihren Beruf als erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin unter einen Hut zu bringen.

Im Podcast "The Skinny Confidential Him and Her" verrät sie: "Ich esse zu spät. Ich liebe es, am Ende des Tages ein Glas Wein zu trinken... Ich bin einfach nicht in der Lage, eine verrückte Diät einzuhalten, es sei denn, jemand kocht für mich." Doch Scarlett Johansson liebt es, zu kochen und bereitet ihr Essen deshalb auch lieber selbst zu.

Das könnte dich auch interessieren: 90 Kilo leichter - Hollywood-Star John Goodman ist kaum wiederzuerkennen!