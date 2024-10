Schauspieler als Autoren: Welche Bücher sich Top und welche eher Flop?

Nicht jeder, der ein Buch schreiben kann, sollte das auch tun. Das gilt vor allem für Promis. Sind die Romane von Keanu Reeves, Gillian Anderson, Ethan Hawke, Stephen Fry und Hugh Laurie also Flops oder Must-Reads?

Keanu Reeves ist Sci-Fi-Autor

Der Keanu Reeves ist ein echter Tausendsassa, spielt nebenher noch in einer Band und hat eine Motorradfirma. Jetzt hat er einen Roman mit Unterstützung von Sci-Fi-Autor China Miéville geschrieben, namens "Das Buch Anderswo".

Darum geht es in Keanu Reeves' Buch:

Schon immer rankten sich Legenden und Gerüchte um ihn: Ein Krieger, der nicht getötet werden kann. Heute nennt man ihn 'B'. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als sterben zu können.

'B' lässt sich auf ein Angebot ein, das das Rätsel um seine Unsterblichkeit zu lösen verspricht. Dabei findet er sich in einem Netz aus Intrigen wieder und entdeckt eine Macht, die noch geheimnisvoller als die seine ist - und mindestens genauso stark. Diese Macht verfolgt ihre ganz eigenen Ziele.

Wir finden, es klingt ein bisschen, als hätte sich Keanu Reeves von seinen Hit-Filmen inspirieren lassen: "Matrix" trifft auf "John Wick".

Gillian Andersons feministisches Werk

Mit "Akte X" wurde Gillian Anderson zur feministischen Ikone - ob sie wollte oder nicht. Den "Scully-Effekt" nennt man das, was damals bei der Ausstrahlung der Sci-Fi-Serie mit vielen Mädchen und Frauen passiert ist. In der Show spielt Anderson die Rolle der forensischen Medizinerin Dana Scully, die für das FBI mysteriöse Fälle löst.

Nachdem "Akte X" ausgestrahlt wurde, bemerkte man, dass viel mehr Frauen Berufe in Naturwissenschaften, Mathematik, Technik und Informatik ergriffen - was viele auf die Rolle von Scully, einer erfolgreichen Frau in einem solchen Beruf, zurückführen.

So bahnbrechend war Dana Scully in "Akte X" - kostenlos auf Joyn Mystery meets Thriller: Wem können die Agenten bei ihren Fällen wirklich trauen?

Darum geht es in Gillian Andersons Buch:

Nun scheint es, als habe Gillian Anderson wieder die Vorreiterrolle eingenommen - diesmal aber bewusst und als Privatperson. Für ihr erstes Buch "WANT: Sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert" rief sie Frauen auf, ihr anonym Wünsche zu überbringen - denn diese werden bis heute noch oft als Grund zur Scham angesehen.

"Überraschend fand ich, dass viele Frauen ihre Fantasien selbst heute noch für sich behalten. Einige sind stark, stolz und selbstbewusst und feiern ihre sexuelle Macht, etliche empfinden allerdings auch Scham und haben Schuldgefühle, weil sie sich beim Sex nach Befriedigung und Erfüllung sehnen", erklärt die 56-Jährige. Ihr Buch soll diese Scham jetzt beseitigen.

Stephen Fry: Erfolgreich als Autor etabliert

Der britische Schauspieler Stephen Fry hat das geschafft, was viele in dieser List anstreben: Sich als Autor einen eigenen Namen zu machen. Viele seiner Romanleser:innen wissen gar nicht, dass er auch in Filmen mitmacht - so gut sind seine Werke! Einen Promi-Bonus braucht er nicht.

Dreizehn Bücher hat Fry bereits geschrieben, mittlerweile konzentriert er sich gerne auf seine Liebe zur griechischen Mythologie. Doch auch herkömmliche Romane sind in seinem Repertoire, einer der besten - wie wir finden - ist dabei "Geschichte machen", der bereits 1996 erschien.

Darum geht es in "Geschichte machen"

Darin treibt den jungen Cambridge-Historiker Michael Young die Frage herum, was passiert wäre, wenn es Hitler nie gegeben hätte. Young ist fasziniert vom jüdischen Physikprofessor Zuckermann, der eine Maschine entwickelt hat, die Dinge durch die Zeit schicken kann. Ihre Idee: Ein Medikament, das unfruchtbar macht, in die Zeit von Hitler zu schicken, damit dieser nie geboren wird. Sie schaffen es nach Braunau ins Jahr 1888. Doch schaffen sie es auch, den Holocaust zu verhindern?

Stephen Fry als Schauspieler: Ein indisches Wunderkind will es in Cambridge schaffen "Die Poesie des Unendlichen" beschäftigt sich mit Rassismus, Andersartigkeit und Freundschaft

Hugh Laurie kann mehr als "House"

Wie Keanu Reeves kann auch Hugh Laurie scheinbar nicht nur eine Sache machen, seine Kreativität lebt er abseits des Filmgeschäfts als erfolgreicher Musiker, Komiker und Autor aus. Fun Fact: Mit seinem Kollegen Stephen Fry hat er eine Sketch-Comedy-Serie gehabt!

Darin geht es in Hugh Lauries "Der Waffenhändler"

Aber jetzt zu seinem Können als Autor: Sein Roman "Der Waffenhändler" hat eine breite Fanbase und auch die Buchkritiker:innen für sich gewinnen können, dank seines bissigen Humors, der sich durch den Thriller durchzieht.

Darin geht es um Ex-Scots Guard Thomas Lang, der Auftragskiller, dem kaltblütiges Morden aber nicht liegt. Als er also einen amerikanischen Industriellen töten soll, warnt er sein Opfer vorher - was aber leider total nach hinten losgeht und er sich plötzlich ein internationales Blutbad verhindern muss.

Nicht weniger humorvoll und absurd ist übrigens Hugh Lauries Rolle in "Catch 22", einer Buchverfilmung des gleichnamigen Anti-Kriegs-Romans.

Hugh Laurie und George Clooney in einer der besten Mini-Serien der letzten Jahre Jetzt "Catch-22" direkt bei Joyn PLUS+ schauen

Ethan Hawke schreibt einen Liebesroman

Mit Liebesgeschichten kennt sich Schauspieler Ethan Hawke einfach aus. Schließlich spielt er die Hauptrolle in einer der wohl besten Lovestorys ever! Die Rede ist natürlich von ihm als Jesse in der "Before"-Filmreihe, in der ein Paar in drei Filmen durch drei Phasen ihrer Beziehung begleitet werden. Oder wie wäre es mit der Rom-Com "Juliet, Naked" in der er einen Musiker spielt, der sich in seine härteste Kritikerin verliebt. Eben - er kennt sich aus mit einer guten Liebesgeschichte. Und vielleicht hat ihm das auch dabei geholfen, selber eine zu schreiben.

Darum geht es in Ethan Hawkes Buch:

In seinem Debütoman "Hin und Weg" schreibt Hawke über die elektrisierende erste Liebe. Der 20-jährige Schauspieler William Harding lernt in einer Bar Sarah kennen - und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Doch die Liebe ist eben nicht so einfach und so findet sich William zwischen feurigen Erwartungen, liebevoller Zartheit und tiefer Unsicherheit wieder. In drei Monaten lernt er jede Facette der Liebe kennen.