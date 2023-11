Schauspieler Elmar Wepper ist tot: Herz-Probleme? Das ist über seine Todesursache bekannt

Seine Rollen in "Der Kommissar" oder "Polizeiinspektion 1" machten ihn bekannt. 2008 erhielt er den Deutschen Filmpreis. Nun ist Schauspieler Elmar Wepper laut Medienberichten im Alter von 79 Jahren verstorben.

Schauspieler Elmar Wepper (1944-2023) ist tot. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend und berufen sich auf den engsten Freundes- und Familienkreis des TV-Stars. Laut der "Bild"-Zeitung starb Wepper am Dienstagmorgen, den 31. Oktober. Er wurde 79 Jahre alt. Todesursache ist laut dem Bericht Herzversagen, Wepper sei "plötzlich umgekippt".

Elmar Wepper gehörte zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Er ist der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper (82). Der gebürtige Augsburger spielte bereits als Jugendlicher Theater und studierte später Theaterwissenschaft und Germanistik. Zunächst arbeitete er vor allem als Theaterschauspieler und Synchronsprecher. In den 1970er Jahren etablierte er sich als Fernsehschauspieler, als er in der Serie "Der Kommissar" die Nachfolge seines Bruders antrat. Es folgten zahlreiche weitere Auftritte in Filmen und Serien.

Großer Erfolg mit "Kirschblüten - Hanami"

Auch mit Kinofilmen war Wepper erfolgreich. 2008 war er im hochgelobten Film "Kirschblüten - Hanami" von Doris Dörrie (68) zu sehen. Für die Rolle erhielt er 2007 den Bayerischen Filmpreis und 2008 den Deutschen Filmpreis. Zuletzt stand er 2019 für die Fortsetzung "Kirschblüten & Dämonen" vor der Kamera. Als Synchronsprecher lieh er jahrelang unter anderem US-Star Mel Gibson (67) seine Stimme.

Der Schauspieler lebte in Planegg bei München. Er hinterlässt einen Sohn, zwei Enkel und seine Ehefrau Anita Schlierf. Sie heiratete er 2004 nach zehn Jahren Beziehung in Südafrika.