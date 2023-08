"Schlag den Star": Pietro Lombardi tritt gegen Chris Tall an!

Die "Schlag den Star"-freuen dürfen sich bald über ein Wiedersehen mit Pietro Lombardi freuen! Bereits im Jahr 2018 nahm der ehemalige DSDS-Sieger an dem ProSieben-Format teil. Damals musste er sich jedoch gegen Gil Ofarim geschlagen geben. Jetzt feiert Pietro sein "Schlag den Star"-Comeback: Dieses Mal tritt er gegen den Comedian Chris Tall an!

Dann duellieren sich Pietro Lombardi und Chris Tall bei "Schlag den Star"

Allzu lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden, bis Pietro Lombardi und Chris Tall ihr Können bei "Schlag den Star" unter Beweis stellen. Am Samstag, den 2. September treten sie um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn gegeneinander an.

Pietro Lombardi und Chris Tall freuen sich auf das Duell

Pietro Lombardi und Chris Tall können ihr Duell offenbar kaum erwarten. So lautet die Kampfansage des Musikers:

Chris darf als Comedian ja bloß seinen Humor nicht verlieren. Das sollte er auch besser nicht - dann hat er zumindest eine Sache, die er nicht verloren hat. Pietro Lombardi, , 2023

Auch Chris Tall ist schon sehr gespannt auf die "Schlag den Star"-Partie gegen Pietro. "Pietro, meine CINDERELLA: Unser Verhältnis war immer PHÄNOMENAL, aber dieser Abend wird nicht schön FOR YOU. Da hilft dir nicht mal dein KÄMPFERHERZ!", kündigt er an und schmückt seine Worte mit Songtiteln des DSDS-Stars.