Schlagersängerin Beatrice Egli: Dafür wird sie jetzt von ihren Fans gefeiert!

Die Tage des Sommers sind gezählt. Aber Beatrice Egli (35) hält die wärmenden Sonnenstrahlen noch ein wenig fest. Sehr zur Freude ihrer Fans.

Urlaub, Ferien, Entspannung am Meer unter wolkenlosem blauem Himmel und Sonne satt! So möchte wohl jeder den Sommer genießen. Die Schweizer Schlagerkönigin Beatrice Egli ist da keine Ausnahme - vor allem, wenn der Herbst bereits vor der Türe steht.

Mit diesem Foto begeistert Beatrice Egli ihre Fans

Auf ihren Instagram-Account veröffentlichte Egli ein Bild mit dem Text "Sonne im Herzen". Die Caption bringt die Stimmung des Motivs auf den Punkt. Die Schlager-Ikone sitzt bei strahlendem Sonnenschein und tiefblauem Himmel in einem gewagten Badeanzug mit geschnürtem Rücken auf einem Steg über glasklarem Meerwasser in einer Bucht vor karg bewachsenem Hügel, vermutlich irgendwo am Mittelmeer. Und man sieht dem Foto an: Der Sängerin geht es richtig gut.

Nach dem Sommer-Schnappschuss: Liebeserklärungen an Egli

Auf ihrem "Halt den Sommer fest"-Bild trägt Beatrice Egli einen neckischen Strohhut im Sombrero-Style und einen kunterbunten Badeanzug mit farbenprächtigem Blumenmuster und sexy Rückenschnürung. Das Foto machte Sina Schulz (36). Mit der Theaterschauspielerin genießt Egli offensichtlich die letzten Sommer- und Urlaubstage.



Bei ihren Fans, insgesamt folgen Egli auf ihrem Instagram-Account 512.000 User und Userinnen, kommt der sommerliche Schnappschuss hervorragend an. "Du bist so unvergleichlich, wie Du so strahlst und leuchtest", schreibt eine Nutzerin, andere Kommentare reichen von "beautiful" bis "verboten gut". Einige freuen sich besonders über die sexy Rückenansicht ("Hallöchen Popöchen", "ein wunderschöner Rücken"), andere nehmen Eglis Foto als Vorfreude auf den eigenen Spätsommerurlaub: "Ich fliege am Donnerstag zum Goldstrand. Deine Anwesenheit würde die Sonne und den Strand noch mehr zum Strahlen bringen - und mich auch."



Es ist nicht die einzige mehr oder weniger verkappte Liebeserklärung, andere sind noch viel deutlicher. Ein Nutzer mit Sonne im Herzen und Schmetterlingen im Bauch gesteht: "Wunderschöne supersüße zauberhafte Traumfrau, Beatrice ich liebe dich."