Schlagersängerin Michelle total verliebt! Ihre neue Liebe ist 25 Jahre jünger als sie

Das Wichtigste in Kürze Schlager-Newcomer Eric Philippi trat als Gast im Rahmen von Michelles diesjähriger Tour auf.

Bereits seit Wochen spekulierten Fans über mögliche Gefühle zwischen den beiden.

Nun bestätigt die 51 Jahre alte Sängerin ihre neue Liebe und schwärmt in höchsten Tönen von Eric.

Anzeige

Schlagerstar Michelle bestätigt die Liebesgerüchte: Zwischen ihr und dem 25 Jahre jüngeren Sänger Eric Philippi läuft tatsächlich was - und es ist offenbar die ganz große Liebe.

Fans vermuteten schon länger, dass es zwischen Michelle und ihrer Tour-Begleitung Eric Philippi irgendwie knistert. Schon im Vorfeld hatte die 51-Jährige auf Instagram angekündigt: "Ich bin auf jeden Fall schon schockverliebt, und ich freue mich mega, dass er dabei ist." Und aus einer bloßen Anspielung auf Erics Durchbruch-Single "Schockverliebt" wurde schließlich ernst: Gegenüber "Bild" haben beide Musiker:innen nun ihre Beziehung bestätigt.

Innige Aufnahmen von Michelle und ihrer neuen Liebe gibt es im Clip

Seit wann die beiden bereits ein Paar sind und wie genau es dazu kam, haben sie zwar nicht verraten, dafür aber in höchsten Tönen vom jeweils anderen geschwärmt.

Nichts ist so stark wie die Liebe. Gerade dann, wenn man sie nicht erwartet. Wir sind unzertrennlich seit dem ersten Tag! Michelle , 2023

Das sieht auch Eric so, wie er gegenüber "Bild" bestätigte: "Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Es ist pure Liebe mit allen Ecken und Kanten!" Der 26-Jährige hatte 2021 die "ARD-Schlagerchallenge" von Florian Silbereisen gewonnen, traf auf späteren ARD-Shows von Florian Silbereisen offenbar immer wieder auf Michelle. Bei ihrer Tour unterstützte Eric sie bei den Hit-Duetten "Idiot" und "Nicht verdient". Im Gegenzug reiste Michelle an ihrem tourfreien Tag im April sogar ins Saarland, um bei seinem Konzert als Überraschungsgast aufzutreten - wie man nun weiß, mehr als nur ein netter Gefallen unter Musikerkolleg:innen. Der Altersunterschied von 25 Jahren soll bei dem Paar kein Problem sein. Zum Vergleich: Eric ist genauso alt wie Michelles älteste Tochter Celine.

Anzeige

Anzeige

Verliebt in jüngeren Kollegen: Für Michelle ist es nicht das erste Mal

Dass Michelle bei deutlich jüngeren Partnern keine Berührungsängste hat, bewies sie bereits bei ihrer vorangegangenen offiziellen Beziehung. 2018 war Michelle für einige Monate mit dem 21 Jahre jüngeren "Feuerherz"-Sänger Karsten Walter liiert - auch ihn hatte sie laut "Bild" bei Shows von Silbereisen kennengelernt.

Auch Michelles berühmter Ex-Partner Matthias Reim, Vater ihrer zweitältesten Tochter Marie Reim, fischt gerne in jüngeren Gefilden. Seit 2020 ist er mit der 32 Jahre jüngeren Schlagersängerin Christin Stark zusammen, inzwischen sind die beiden verheiratet. Diese wiederum betrachtete den Altersunterschied in einem Interview mit "t-online" sogar als persönlichen Vorteil: "Okay, 32 Jahre klingt wirklich etwas schräg, muss ich zugeben. Aber das Einzige, wo ich einen Unterschied merke, ist seine Lebenserfahrung und seine Weisheit, beruflich wie privat. Ich wäre wirklich blöd, wenn ich das nicht als eine Art Lernprozess annehme. Wenn ich Sorgen habe, hat er unfassbar tolle Ratschläge. Ob es bei mir ist oder bei seinen Kindern. Da merkst du einfach, der Mann hat 62 Jahre gelebt. Er ist so geerdet, wenn es ums Leben geht. Da ist er mein Ruhepol." Eine positive Bilanz, die offenbar auch bei Michelle und ihrem neuen Partner zutrifft.

Weitere Liebes-News: Auch Schauspielerin Karoline Herfurth macht ihre Liebe erst vor Kurzem offiziell - obwohl sie bereits seit über 10 Jahren zusammen sind.