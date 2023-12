Schlagerstar Michelle und Eric Philippi: Sie bekommen Morddrohungen - weil sie sich lieben!

Seit acht Monaten sind die Schlagerstars Michelle (51) und Eric Philippi (26) glücklich verliebt. "Wir sind seelenverwandt", beschrieb Eric die Harmonie. Die aber wird ihnen nicht von allen gegönnt: Das Paar erhielt fiese Nachrichten - sogar Morddrohungen!

Die Beziehung von Schlagerstar Michelle und ihrem Partner Eric Philippi wird auf eine harte Probe gestellt. Beide wurden, nachdem sie ihre Liebe im Sommer öffentlich gemacht hatten, teilweise übelst beschimpft. Nun äußerten sich beide in einem Exklusiv-Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Michelle und Eric Philipp: Hass-Kommentare wegen ihres Altersunterschied

Philippi zeigte sich fassungslos: "Ich war erstaunt, wie viel Hass man von fremden Menschen wegen seines Privatlebens erfahren kann. Das ging bis zu Morddrohungen." Warum all der Hass, warum die Missgunst? Michelle im Interview: "Wegen unseres Altersunterschieds. Mit welcher Berechtigung dürfen Menschen über unsere Gefühle füreinander urteilen, ohne uns überhaupt zu kennen? Die Kommentare auf Social Media gingen weit über Mobbing hinaus. Irgendwann hörte ich auf, sie zu lesen. Sonst wäre ich nur noch traurig und verletzt gewesen."

Beide zeigten sich entsetzt, aber nicht nur, weil sie kritisiert werden. "Wenn ein 51-jähriger Mann eine junge Frau liebt, interessiert sich niemand dafür. Im umgekehrten Fall werden wir beschimpft. Fremde pöbeln mich an, Michelle könne meine Mutter sein. Wen geht das etwas an?", fragte Philippi im "Bild"-Gespräch und führte weiter aus:

Es hat doch jeder das Recht, zu lieben oder zu sein, wie er oder sie möchte. Eric Philippi, Dezember 2023

"Falsch dich zu lieben": Das Liebeslied von Michelle und Eric Philippi zum Mobbing-Skandal

Die beiden Schlagerstars gingen in die Offensive. Sie wandelten die bestürzende Thematik in ein Lied. Am Samstag stellten sie "Falsch dich zu lieben" in der Live-Show "Das Adventsfest der 100 000 Lichter" von Florian Silbereisen (42) erstmals vor Publikum vor - und bekamen überwältigende, positive Rückmeldung. Diese hatte es schon zuvor im Internet gegeben.

Die beiden wandten sich kurz vor ihrem Live-Auftritt dankbar auf ihren Instagram-Kanälen mit einer gleichlautenden Nachricht an ihre Fans: "Wir bleiben uns treu, lassen uns nicht verbiegen, egal, was sie über uns sagen, die Liebe ist freiI! Danke für eure Nachrichten, Kommentare und euer liebevolles Feedback zu unserem Song! Wir wünschen uns, dass er euch genau so viel Kraft gibt wie uns."

Weiter heißt es im Text zum Post: "Überglücklich sind wir darüber, dass 'Falsch dich zu lieben" vielen von euch Mut macht. Denn wer sagt eigentlich, dass es falsch ist, jemanden zu lieben? Tut immer das, was euer Herz euch sagt und euch glücklich macht!"