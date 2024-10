Schlüpfriges Angebot: OnlyFans-Model wendet sich an König Charles

Während des Australien-Besuchs von König Charles (75) und seiner Frau Königin Camilla (76) gab es vor dem Opernhaus Sydney eine skurrile Aktion: Ein "OnlyFans"-Model machte dem Königspaar ein pikantes Angebot ...

Wenn der König zu Besuch kommt, stehen die Royal-Fans in aller Welt gerne stundenlang an, um dabei sein zu können, wenn er kurz vorbeiflaniert, in die Menge winkt und einige Hände schüttelt. Da machten auch die Einwohner:innen von Sydney keine Ausnahme und harrten geduldig aus, bis König Charles III. und seine Gemahlin Camilla an ihnen vorbei in Richtung Opernhaus schritten.

Unter den Fans war auch "OnlyFans"-Model Gigi Blonde (22). Die hatte allerdings anderes vor als Charles die Hand zu schütteln. Als sie sich in der Sichtweite des Königspaares wähnte, öffnete sie erst ihre weiße Jacke und zeigte ihr knappes blauen Bikini-Oberteil und dann ein Plakat in überschaubarem DIN-A-3-Format. Darauf machte sie dem König schamlos ein schlüpfriges Angebot.

OnlyFans-Model spielt auf die einstige Affäre von Charles und Camilla an

"Charles, es könnte wieder drei Leute in deiner Ehe geben ...", stand da zu lesen. Damit spielte die australische Blondine auf einen berühmten Ausspruch von Lady Diana an. Die hatte in ihrem Interview, das sie 1995 der BBC gab und das letztlich zur Scheidung vom damaligen Prinzen Charles im Jahr 1996 führte, sarkastisch gesagt: "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng."

So umschrieb Diana die Tatsache, dass sich Charles noch während ihrer Ehe wieder mit seiner Jugendfreundin Camilla traf und eine Dauer-Affäre begann.

Wie reagierte König Charles auf das provokante Angebot?

Blonde Gigi postete auf ihrem Instagram-Kanal ein Video von ihrer Aktion. Darauf sind sowohl sie als auch Charles und Camilla zu sehen, aber nie zusammen oder auch nur einander nah. Gigi stolziert mit ihrem Schild durch die Menge - und wird von niemandem beachtet. Auf den Sequenzen, die - ganz kurz - Charles und Camilla zeigen, ist von Gigi nichts zu sehen. Trotzdem berichteten englische Medien, Besucher:innen hätten sich über die "schamlose" und "respektlose" Aktion geärgert.

Und Charles und Camilla? Die bekamen von der Aktion vor Ort gar nichts mit! Wenn überhaupt, wurden sie erst nachträglich durch die Medienberichte darauf aufmerksam.

Die meisten Kommentare auf Gigis Instagram-Post fielen positiv aus, weil die Aktion als harmloser Scherz aufgefasst wurde. Auf Instagram hat Gigi 4.777 Follower.

Auf der Erotik-Plattform "OnlyFans" scheint sie erfolgreicher zu sein. In einem Instagram-Post schrieb sie, an Kritiker gewandt: "Ich verdiene sechsstellig im Monat und die Hälfte davon zahle ich an Steuern und zahle somit grundsätzlich für alle staatlichen Dienstleistungen. Also sollten alle Hater froh sein, dass ich das Beste aus meinem Körper heraushole."