Schock für Daniel Aminati: Seine Ehefrau hat Krebs

Das Wichtigste in Kürze Daniel Aminati und seine Frau Patrice wurden vor rund acht Monaten erstmals Eltern.

Nun überschattet eine Schock-Diagnose das gemeinsame Familien-Glück.

Patrice Eva Aminati ist an schwarzem Hautkrebs erkrankt.

Große Sorge bei Daniel Aminati! Patrice Eva, die Ehefrau des "Taff"-Moderators, ist nach eigenen Angaben an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Auf Instagram teilte das Paar die Schock-Diagnose mit seinen Followern und gab zusätzlich Einblicke in das aktuelle Leben mit der Krankheit.

Hautkrebs: Daniel Aminati berichtet über den Gesundheitszustand seiner Frau

Es sind harte Zeiten für Moderator Daniel Aminati und seine Ehefrau Patrice Eva. Anstatt ihr frisches Familienglück in vollen Zügen zu genießen, kämpft das Paar mit einem schweren Schicksalsschlag. Wie Aminati auf Instagram schreibt, habe eine Routineuntersuchung bei Patrice die Diagnose "bösartiger (schwarzer) Hautkrebs" ergeben. Dieser habe bereits Metastasen gebildet.

Aktuell befinde seine Frau sich im städtischen Klinikum Dresden-Friedrichstadt in Behandlung. Innerhalb einer Operation wurden der Tumor am Hals sowie einige Lymphknoten bereits entfernt. Zu dem weiteren Verlauf der Krankheitsbekämpfung schreibt der 49-Jährige:

Leider muss Patrice nun weitere Behandlungen und eine langwierige intensive Immuntherapie über sich ergehen lassen. Daniel Aminati, Instagram

Auch Patrice selbst schreibt an ihre Follower gerichtet, dass sie sich weiteren Untersuchungen und Behandlungen unterziehen muss. Diese werden demnach "einen längeren Zeitraum umfassen". Die Dresdnerin sei dabei froh, in "guten fachlichen und liebevollen Händen" zu sein.

"Unglaublich tapfer": Daniel Aminati bewundert Ehefrau Patrice

Wenn sich Patrice in den schweren Zeiten auf eines verlassen kann, dann auf die Unterstützung ihres Ehemannes. Auf Instagram richtet der Fernsehmoderator rührende Worte an die Frau, mit der er bereits seit 2019 gemeinsam durch das Leben geht. Patrice sei trotz des Schicksalsschlags "unglaublich tapfer". Weiter habe sie in der schweren Situation eine "bewundernswerte Zuversicht".

Die nächsten Monate werden herausfordernd, aber bei aller Ungewissheit, wissen wir: Wir haben uns - und das erfüllt uns mit Dankbarkeit. Daniel Aminati, Instagram

Die 29-Jährige sei laut ihrem Instagram-Beitrag glücklich, ihren Mann, ihre Tochter und ihre Familie an ihrer Seite zu haben. Außerdem sei sie weiterhin "zuversichtlich und positiv". Traurig ist Patrice jedoch darüber, dass sich ihr größter Wunsch nicht so schnell Realität wird: Die Ehefrau von Daniel Aminati wollte schnell nach der Geburt der ersten gemeinsamen Tochter erneut schwanger werden.

Emotionale Achterbahnfahrt: So erging es Daniel Aminati in den vergangenen Monaten

Für Daniel Aminati zeichnete sich bereits das vergangene Jahr durch eine Menge Höhen und Tiefen aus. Im April vergangenen Jahres heiratete der Moderator seine schwangere Freundin Patrice Eva. Die 29-Jährige brachte schließlich am 22. August 2022 die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Stolz verkündete der frisch gebackene Vater damals die Geburt von Charly Malika auf Instagram.

Kurz vor der Geburt seines ersten Kindes musste der "Taff"-Moderator Abschied von seiner jüngeren Schwester Deborah nehmen. Sie starb in der Nacht zum 3. August 2022 in Westafrika mit gerade einmal 46 Jahren.