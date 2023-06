Schock-Moment für Lena Gercke: Der GNTM-Star hatte einen Unfall am Set

Das Wichtigste in Kürze Lena Gercke ist aktuell zu Gast bei den BMW Open in München.

Doch während des Events stolperte die Moderatorin und es kam zu einem kleinen Unfall. Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Seit ihrem "Germany's Next Topmodel"-Sieg im Jahr 2006 ist Lena Gercke sehr erfolgreich. Sie hat nicht nur eine eigene Modemarke, sondern steht auch regelmäßig als Moderatorin vor der Kamera - so auch bei den BMW Open 2023 in München. Doch während der Veranstaltung kam es nun zu einem Zwischenfall: Lena stolperte und verdrehte sich dabei den Fuß.

Im Clip: Alle Infos zu Lena Gerckes Unfall

Anzeige

Anzeige

So kam es zum Zwischenfall bei den BMW Open

Vom 21. bis 25. Juni finden in München die BMW Open statt. Lena Gercke wurde 2017 zur Markenbotschafterin für BMW M gekürt und ist bei dem Event natürlich ebenfalls mit von der Partie. Während der Veranstaltung übernimmt sie verschiedene Moderationstätigkeiten, doch dabei kam es nun zu einem kleinen Unfall, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. Sie teilte einen Clip, in dem sie rückwärts laufen will, dabei aber eine kleine Stufe übersieht und prompt auf den Po fällt. Lena schien den Sturz aber mit Humor zu nehmen."Wait for it... und dann gab's noch 'nen kleinen Unfall am Set", schrieb sie zu ihrem Video und versah das Posting zusätzlich mit einem lachenden Emoji.

Zunächst wirkt der Zwischenfall tatsächlich harmlos, doch in einem weiteren Video ist deutlich zu erkennen, dass sich die ehemalige GNTM-Gewinnerin bei ihrem Sturz den Knöchel verdreht hat.

So geht es Lena Gercke nach dem Zwischenfall

Schwer verletzt hat sich Lena Gercke bei ihrem kleinen Unfall zum Glück aber nicht. In ihrer Instagram-Story gab sie direkt Entwarnung:

Dann gab's ein Eis zum Trost und alles ist wieder ok. Lena Gercke, , 2023

Und wenige Stunden später scheint der Sturz auch schon wieder vergessen zu sein. Wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte, schlenderte sie nach ihrem Besuch bei den BMW Open gemeinsam mit ihrer Tochter Lia durch die Münchner Innenstadt.

Anzeige

Alltag mit zwei Kindern ist für Lena Gercke nicht immer leicht

Im Dezember 2022 ist die Moderatorin bereits zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach ihrer Tochter Zoe durfte sie gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne wieder ein Mädchen auf der Welt begrüßen, das auf den Namen Lia hört. Bereits wenige Monate nach der Geburt steht Lena Gercke aber wieder regelmäßig vor der Kamera und beweist dabei, dass sie eine echte Powerfrau ist.

Doch manchmal kann der Alltag mit zwei Kindern für die einstige "Germany's Next Topmodel"-Gastjurorin auch ganz schön stressig sein, wie Lena vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story zugab: "Realitätscheck: Ich kämpfe mit einem Kind, das nicht in die Kita gehen will, was ein Problem ist, wenn man ein Baby und 354 Jobs hat."

Umso dankbarer ist die 35-Jährige für ihren Partner Dustin Schöne, der sie im Alltag regelmäßig unterstützt. "Wir wechseln uns ab und versuchen uns gegenseitig auch Freiräume zu schaffen", erzählte Lena Gercke im vergangenen März gegenüber "Gala". Dem Paar sei es sehr wichtig, stets gemeinsam an einem Strang zu ziehen. "Entweder du wirst ein Team - oder die Beziehung scheitert. Ich bin froh, dass wir ein verdammt gutes Team geworden sind", betonte die einstige "The Voice of Germany"-Moderatorin.