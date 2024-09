Schwere Vorwürfe gegen Herzogin Meghan: Ist sie eine "Diktatorin in High Heels"?

Spätestens seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten gelten Prinz Harry und Herzogin Meghan bei vielen Fans des britischen Königshauses als unbeliebt. Immer wieder wird das Paar mit neuen Vorwürfen konfrontiert - so auch jetzt: Angeblich sollen sich Meghans Angestellte vor ihr fürchten.

Anzeige

Kennst du schon die tragische Lebensgeschichte von Harrys Mutter Lady Diana? Mehr über die Prinzessin jetzt in "Die Ära Diana" auf Joyn erfahren! Streame kostenlos die bewegende Doku über ihr Leben.

In den vergangenen Jahren haben immer wieder Mitarbeiter:innen Harry und Meghan gekündigt. Doch was ist der Grund dafür? Gegenüber dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" packen jetzt einige anonyme Insider über die beiden aus. Der Quelle zufolge ist niemand Geringeres als Meghan selbst für den Personalmangel verantwortlich. "Alle haben Angst vor Meghan", behauptet ein dem Paar nahestehender Insider. Angeblich soll sich die Herzogin ständig über ihre Angestellten lustig machen und keine Ratschläge annehmen. "Harry ist ein sehr charmanter Mensch - ganz ohne Starallüren - aber er ist ein großer Steigbügelhalter. Und sie ist einfach schrecklich", so die Quelle.

Ein anderer Insider geht sogar noch weiter und beschreibt Meghan als "absolut unerbittlich":

Sie marschiert herum wie eine Diktatorin in High Heels, schäumt vor Wut und bellt Befehle. Ich habe gesehen, wie sie erwachsene Männer zum Weinen brachte. Insider, , 2024

Doch auch Harry kommt nicht gut weg. Er wird zwar "charmant" genannt, könne aber keine Entscheidungen fällen. Angeblich soll er ständig seine Meinung ändern und den Mitarbeitenden dadurch Schwierigkeiten bereiten.

Anzeige

Anzeige

Du willst in die Welt der Royals eintauchen? Streame "The Royals" jetzt auf Joyn

Prinz Harry und Meghan stehen ständig in der Kritik

Für Royal-Fans dürften die Vorwürfe kaum überraschend sein. Schon als Meghan und Harry noch in London lebten, wurde die Schauspielerin von bösen Zungen "Duchess Difficult" (auf Deutsch: "Herzogin Schwierig") genannt. Seit Jahren wird das Paar ständig kritisiert. Was Harry und Meghan wohl von den neuesten Vorwürfen halten? Bislang lässt ein Statement noch auf sich warten.