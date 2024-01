Schwere Vorwürfe von Oliver Pocher: Hat Amira die Cora-Liebesgerüchte erfunden?

Bei den Pochers kann einem schwindelig werden: Amira mit Christian Düren (33), Oliver mit Cora Schumacher? Und der Trubel wird nicht weniger: Oliver (45) macht seiner Noch-Frau Amira (31) schwere Vorwürfe - wegen Cora Schumacher (47)!

Man könnte im Rosenkrieg der Pochers glatt den Überblick verlieren. Aber Oliver hält die Öffentlichkeit, so sie denn seinem Instagram-Kanal folgt, verlässlich auf dem Laufenden. Der von Trennungskummer geplagte Comedian postete zuletzt beinahe im Akkord neue Storys, wenn ihm etwas auf dem gebrochenen Herzen lag. Oder ihm mediale Berichterstattung sauer aufstieß. Wie etwa die "Bild"-Meldung über eine vermeintlich heimliche Affäre mit Cora Schumacher.

Angeblich soll Schumacher, die bereits in Australien weilt, um am Freitag ins Dschungelcamp-Abenteuer zu starten, die Liaison bestätigt haben - unter anderem mit den von "Bild" zitierten Worten: "Ich bin jetzt nicht mehr bei OnlyFans, sondern bei OlliFans!"

Im Clip: So reagieren Cora Schumacher und Oliver Pocher auf die Liebesgerüchte

Verschwörungstheorie: Hat Amira Pocher das Cora-Gerücht gestreut?

Die Antwort von Oliver Pocher ließ nicht lange auf sich warten. Erst zog er die "Bild"-Meldung ins Lächerliche, indem er auf einem Bild des Artikels schrieb: "Fehler!!! Ich hab eine heimliche Affäre mit Ralf Schumacher. Nicht verwechseln!"

Heute Morgen zitierte er dann die Headline eines Beitrages von "Promiflash" ("So denkt Amira Pocher über die angebliche Olli-Cora-Liaison!" und schrieb dazu: "Wenn Amira das Gerücht selbst über die 'Bild'-Zeitung und die Unterhaltungschefin streut, um von ihrer eigenen Geschichte abzulenken, dann freut sie sich ... und RTL nimmt's gerne auf, um das Dschungelcamp zu bewerben!"

Da versteckt Pocher eine ganze Menge kapitaler Vorwürfe und Unterstellungen in gewohnt flapsiger Verpackung.

"Kollegenschwein": Oliver Pocher teilt in alle Richtungen aus

Aber es ging bitter weiter: Keine halbe Stunde nach dem Vorwurf, Amira hätte mit der Veröffentlichung des Olli-Cora-Gerüchts etwas zu tun, postete Olli erneut: Zu einem Close-up-Ausschnitt des Fotos, das Amira recht eng umschlungen mit Christian Düren in Kapstadt zeigt, schrieb er: "Und aus gegebenem Anlass sind Amira und Christian kein Teil mehr des gemeinsamen Managements! Mach's gut Kollegenschwein!"

Direkte Beleidigungen? Kennt Oliver Pocher gar keine Grenzen mehr? Wie ein waidwunder Keiler teilt er in alle Richtungen aus. Auch live: Er postete einen Ausschnitt von seinem Frankfurter Auftritt, wie er Haddaways Millionen-Hit "What Is Love" bei der Textzeile "Baby, don't hurt me" zu "Amira, don't hurt me" verhohnepiepelt.

Pikant: Oliver Pocher hat die vermeintliche Cora-Affäre noch nicht wirklich dementiert

Sein bislang (Stand: 19. Januar, 10.20 Uhr) letzter Beitrag zum Trennungs- und Affären-Thema triefte erneut vor Zynismus. Pocher postete - erneut zu dem Kuschelfoto von Amira und Christian Düren - den Kommentar eines Fans. "Kann zwar Oliver Pocher nicht leiden, aber mal im Ernst, Amira Pocher springt auch von einem zum anderen Sch...z." Den Kommentar kommentierte Pocher mit "So was würde ich nie auf der Bühne sagen!" - und mit drei Smileys mit Heiligenschein.

Abgesehen davon, dass Oliver Pocher bislang mit keinem Post den "Vorwurf" einer Liaison mit Cora Schumacher wirklich wörtlich dementierte, scheint nur sicher: Fortsetzung folgt!