Schwerer Schicksalsschlag: Oliver Pochers Vater erleidet schweren Schlaganfall

Oliver Pocher teilt auf Instagram traurige Nachrichten: Sein geliebter Vater Gerhard habe kurz vor seinem 74. Geburtstag einen schweren Schlaganfall erlitten. Wie es ihm nun geht, verrät Pocher in seinem Post.

Im Video: Oliver Pocher verkündet folgenreichen Schlaganfall bei seinem Vater Gerhard

Gerhard Pocher erleidet Schlaganfall und Sohn Oliver Pocher informiert die Fans auf Instagram

Oliver Pocher (45) feiert auf Instagram den Geburtstag seines Vaters Gerhard Pocher (74). Dabei teilt er fröhliche Fotos von sich selbst und seinem Papa, hauptsächlich vom Shooting der RTL-Show "Papa und Pocher auf Reisen". Der gelernte Buchhalter wurde am 29. August 2023 stolze 74 Jahre alt. Doch der Geburtstagspost ist trauriger als man auf den ersten Blick vermuten mag. Der Pocher-Papa habe nämlich in den Wochen zuvor einen schweren Schlaganfall erlitten, so Oliver Pocher auf Instagram.

Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert, aber aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und des Krankenhauspersonals, (...) sitzt (er) zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung. Oliver Pocher , 2023

Oliver Pocher ist den Ärzten und Krankenpflegern sichtlich dankbar für die professionelle Hilfe seinem Vater gegenüber. Schon in der gemeinsamen RTL-Show "Papa und Pocher auf Reisen" macht Oliver Pocher es immer wieder deutlich, wie sehr er die gemeinsame Zeit genießt.

Ich weiß ja einfach, dass diese Zeit mit meinem Vater sehr kostbar ist. Oliver Pocher , 2022

Oliver Pocher freut sich also, dass er einen weiteren Geburtstag seines Vaters Gerhard Pocher feiern darf und dieser nach seinem Schlaganfall wieder zu sich kommt.

Die gemeinsame TV-Show sagt Oliver Pocher nach dem Schlaganfall ab

Obwohl es Papa Gerhard also inzwischen schon besser geht, hat Oliver Pocher sich dazu entschieden, die gemeinsam geplante dritte Staffel der RTL-Show "Papa und Pocher auf Reisen" abzusagen. Es gehe seinem Vater einfach noch nicht gut genug, erklärt er auf Instagram.

Allerdings hat der Schlaganfall solche Folgen, dass bis auf weiteres keine weiteren Folgen "Papa & Pocher auf Reisen" entstehen werden, weil die Reisestrapazen einfach zu groß sind und es für meinen Vater zu anstrengend wäre. Oliver Pocher , 2023

In der ersten und zweiten Staffel der beliebten Show reiste das Vater-Sohn-Duo durch Großbritannien, Thailand, die USA und Spanien. Sie erlebten gemeinsam Abenteuer und ließen sich auf emotionale Momente ein. Oliver Pocher ist sichtlich erschüttert und traurig, dass die Show nun so enden muss. Er entschuldigt sich bei den Fans und schreibt auf Instagram, dass er weiß, wie wichtig die Show für viele sei.

Ich bin trotzdem sehr froh und dankbar, jede dieser Reisen mit meinem Vater getätigt zu haben, denn die Zeit und die Erinnerungen kann uns keiner mehr nehmen und ich weiß, dass diese Sendung vielen von Euch sehr ans Herz gewachsen ist. Oliver Pocher , 2023

Zum Schluss gibt Oliver Pocher seinen Fans und Followern noch einen gut gemeinten Rat: "Genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern", ermahnt der Comedian sentimental. Man kann eben nie wissen, wie schnell einen das Schicksal trifft. Oliver Pocher ist aber zuversichtlich, dass er noch "einige fröhliche Jahre" mit seinem Papa habe. Vielleicht ja bald auch wieder vor der Kamera.