Sci-Fi trifft Action: Keanu Reeves enthüllt seinen ersten Roman

Keanu Reeves hat einen Roman geschrieben, der ein echtes Sci-Fi-Abenteuer ist. So etwas gab es schon lange nicht mehr in der Welt der Bücher - aber wir finden, in der Welt der Filme schon. Hat Herr Reeves etwa bei seinen eigenen Rollen gespickt?

Keanu Reeves ist jetzt Autor

Wie super kreativ Keanu Reeves ist, hat er schon mehrfach bewiesen. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler arbeitet er noch in seiner mit einem Freund gegründeten Motorradfirma "Arch Motorcycle Company" mit, ist Bassist in der Band "Dogstar", hat Erfahrungen als Regisseur und mit seiner Künstler-Freundin Alexandra Grant hat er bereits zwei Bücher veröffentlicht. Sie malte die Bilder, er schrieb darin über Meditation und Tipps, wenn das Leben zu schwer wird.

Und er weiß, wovon er spricht - Keanu Reeves verlor seinen besten Freund River Phoenix an einer Überdosis, er verlor sein Kind und ein Jahr später dessen Mutter. Dass er noch Kraft für all seine kreativen Projekte hat, noch an die Liebe glaubt und weiterhin als einer der nettesten Menschen in Hollywood gilt, ist eigentlich unglaublich.

Nun hat er sich wieder als Autor ausgetobt, diesmal bei einem Roman mit Unterstützung von Sci-Fi-Autor China Miéville. "Das Buch Anderswo" heißt es und sprengt laut dem Gutkind Verlag alle Genregrenzen.

Wir finden, es klingt ein bisschen, als hätte sich Keanu Reeves von seinen Hit-Filmen inspirieren lassen: "Matrix" trifft auf "John Wick".

Darum geht es in Keanu Reeves neuem Buch

Schon immer rankten sich Legenden und Gerüchte um ihn: Ein Krieger, der nicht getötet werden kann. Heute nennt man ihn 'B'. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als sterben zu können.

'B' lässt sich auf ein Angebot ein, das das Rätsel um seine Unsterblichkeit zu lösen verspricht. Dabei findet er sich in einem Netz auf Intrigen wieder und entdeckt eine Macht, die noch geheimnisvoller als die seine ist - und mindestens genauso stark. Diese Macht verfolgt ihre ganz eigenen Ziele.

Hat sich Keanu Reeves von diesen Filmen inspiriren lassen?

Das Buch ist, so wie Keanu Reeves selbst auch, philosophisch und spirituell. Nicht umsonst hat er eine Art künstlerisch wertvollen Meditation-Ratgeber geschrieben. Doch wir finden auch immer wieder kleine Stücke seiner Filmrollen darin. Actiongeladen wie "John Wick", ein Held, der keiner sein will - ein bisschen wie Neo aus "Matrix" und ein Sci-Fi-Intrigen-Spektakel wie in "Vernetzt - Johnny Mnemonic".

Doch ein purer Mix all seiner besten Filme ist die Story nicht - schließlich hat Keanu mit seinem Co-Autor China Miéville einen der ganz großen Namen im Sci-Fi-Genre an seiner Seite. Die beiden haben zusammen ein cooles Erstlingswerk geschaffen, das Lust auf noch mehr Bücher aus der Zusammenarbeit macht.