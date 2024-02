Scooter-Star H. P. Baxxter verrät Hochzeits-Details

Aller guten Dinge sind drei! Im Juni 2024 traut sich H. P. Baxxter (59) und gibt - bereits zum dritten Mal - sein Jawort. Im "taff"-Interview plauderten der Scooter-Frontmann und seine 37 Jahre jüngere Verlobte Sara über die Hochzeits-Vorbereitungen.

"How Much Is The Fish?" ("Was kostet der Fisch?") Über diese Frage - Titel eines Scooter-Hits aus dem Jahr 1998 - dürften sich H. P. Baxxter, bürgerlich Hans Peter Geerdes, und seine Verlobte Sara eher weniger Gedanken machen, wenn sie im Juni auf Sylt vor den Traualtar treten.

Im "taff"-Interview erzählten die beiden am Rande der "Lambertz Monday Night"-Party im Rahmen der internationalen Süßwarenmesse in Köln, wie es um die Planungen des großen Ereignisses steht.

So teilt sich das Paar die Hochzeits-Planung auf

"Wir machen das beide gemeinsam", sagt die aus München stammende Sara. Das bestätigt Baxxter, schränkt aber lachend ein:

Die nervigen Sachen macht Sara. Ich kümmere mich um den DJ und die Deko. H. P. Baxxter , 2023

Ob er daraus ein so großes Geheimnis machen kann wie die Braut um ihre festliche Robe? Das Brautkleid ist nämlich bereits ausgesucht, wurde dem Bräutigam aber bislang vorenthalten: "Ich durfte es noch nicht sehen." Sara lächelnd: "Er weiß noch nichts, es wird eine Überraschung."

Weniger überraschend: Die Gästeliste wird lang. Baxxter erwartet "so um die 150 Leute". Das sei aber verständlich: "Es gibt ja Getränke umsonst, da kommen die Leute ja gerne", lacht er in die ProSieben-Kamera. Auch die Pastorin wurde bereits bestellt.

Dritte Hochzeit von H. P. Baxxter: Seine Mutter war anfangs skeptisch

Baxxter war bereits zweimal verheiratet, zuletzt von 2006 bis 2011 mit dem Model Simone Mostert. Zum großen Altersunterschied zwischen Sara und ihm befragt, sagt Baxxter: "Ihr Opa hat nach dem Kennenlernen gesagt: 'So alt sieht er ja gar nicht aus.' Auch meine Mutter war anfangs ein bisschen skeptisch. Aber jetzt hat sich schon alles gelegt."

Als Sara geboren wurde, landete Baxxter mit Scooter gerade seine größten Hits seit dem Karriere-Durchbruch mit "Hyper, Hyper" 1994. Mit "Nessaja" gelang ihm in Deutschland sein bislang einziger Nummer-eins-Hit (2002), der es sogar in England auf Platz vier schaffte - der dort zweitgrößte Charterfolg nach "Ramp" (Platz zwei, 2001). Insgesamt platzierten Scooter bisher 61 Singles und 28 Alben in den deutschen Charts. Da kann man sich auch edlen Fisch locker leisten.

