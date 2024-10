Erst Freunde: So wurden die "Stinos"-Stars Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen ein Paar

In der Serie "Stinos" sind Johanna Christine Gehlen (54) und Sebastian Bezzel (53) als Ehepartner Beate und Robert zu sehen, die sich einfach ein "stinknormales Leben" wünschen. Die beiden Stars der neuen Joyn-Serie sind auch privat verheiratet. Wir verraten dir, wie ihre Liebe begann...

Johanna Christine Gehlen und Sebastian Bezzel haben viel gemeinsam. So haben beide bislang über 80 Rollen in Film und Fernsehen gespielt und debütierten beide im selben Jahr: 1992. Sie wurde zu einer der vielseitigsten und erfolgreichsten Episoden-Schauspielerinnen und war quasi schon in jeder beliebten deutschen TV-Serie von "Tatort" bis "Traumschiff" zu sehen.

Vielseitig ist Sebastian Bezzel auch, doch wurde er vor allem durch zwei Rollen zum Star: Bodensee-Kommissar Kai Perlmann, den er in 27 "Tatort"-Folgen spielte. Und natürlich Provinzpolizist Franz Eberhofer, Hauptfigur der Regionalkrimi-Verfilmungen nach den Bestsellern von Rita Falk.

Talent fürs Komödiantische haben beide. Und das werfen sie nun für die Serie "Die Stinos" ( ab 15.11. auf Joyn) nun zusammen. Für das mitunter turbulente Eheleben können sie sich auch an sich selbst orientieren. Seit 2009 sind die beiden verheiratet.

"Da hat sie mir großzügig eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten"

Am Anfang war es nur Freundschaft. Der gebürtige Bayer aus Garmisch-Partenkirchen und das Nordlicht aus Hamburg waren schon lange befreundet, als Bezzel zur NDR-Talkshow "DAS!" eingeladen wurde. Der Drehort war Berlin, wo Gehlen damals lebte. "Sie hat mir damals großzügig eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten", erinnerte sich Bezzel in einem Interview.

Allerdings hatte sie wohl schon Hintergedanken, denn sie zog alle Register: "Ich hatte meinen guten Rotwein zu Hause gehabt, hatte einen sehr schönen Tisch bestellt und Schokolade ..."

Der Einsatz lohnte sich, Bezzel war wohl ziemlich und vor allem nachhaltig beeindruckt, denn kurz nach dem Dreh von "DAS!" fanden die beiden in Liebe zueinander. Bezzel: "Diese Sendung war der Auslöser, dass aus einer Freundschaft mehr wurde."

Im Jahr 2009 traten sie vor den Altar. Sie haben einen Sohn (13) und eine Tochter (11). Die Familie lebt in Hamburg-Ottensen.

