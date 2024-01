Seit 18 Jahren unzertrennlich: Uschi Glas verrät ihr Liebesgeheimnis

Im Jahr 2005 gab Uschi Glas ihrem Partner Dieter Hermann das Jawort. Seitdem gilt das Paar als unzertrennlich. Doch wie schaffen es die Schauspielerin und der Unternehmensberater, nach all den Jahren immer noch so glücklich zu sein? Das hat die 79-Jährige im Interview mit ProSieben und SAT.1 beim Bambi 2023 verraten.

Uschi Glas spricht beim Bambi über ihr Liebesrezept

Am Donnerstag, den 16. November, besuchte Uschi Glas gemeinsam mit ihrem Ehemann Dieter Hermann die 75. Bambi-Verleihung. Auf dem Red Carpet wirkten die beiden total glücklich. In unserem exklusiven Interview plauderte die "100 Fäuste und ein Vaterunser"-Darstellerin ganz offen darüber, wie ihre Ehe auch nach 18 gemeinsamen Jahren immer noch frisch bleibt. Bei der Frage, was ihre Liebe so besonders macht, musste die 79-Jährige nicht lange zögern:

Das Glück ist, wenn man sich einfach versteht. Wenn man einen Menschen trifft, der die gleichen Werte hat. Uschi Glas, , 2023

Weiter fügte Uschi Glas hinzu: "Wenn man einfach ziemlich viele Übereinstimmungen hat, dann ist das Leben viel leichter und schöner." Zudem machte sie in unserem exklusiven Interview deutlich, dass es in ihrer Partnerschaft kaum Streit gebe. "Das ist einfach sehr schön, wenn man sich verträgt", lautete ihr Fazit.

Für Uschi Glas ist es bereits die zweite Ehe

Vor ihrer Ehe mit Dieter Hermann war Uschi Glas schon einmal verheiratet. Im Jahr 1981 hatte sie dem Filmproduzenten Bernd Tewaag das Jawort gegeben. Aus der Beziehung gingen drei gemeinsame Kinder hervor - Benjamin Tewaag (Ex-"Promi Big Brother"-Gewinner), Alexander Christoph Tewaag und Julia Tewaag. Im Februar 2003 wurde die Ehe von Uschi Glas und Bernd Tewaag nach knapp 22 Jahren geschieden. Zwei Jahre später trat die Schauspiel-Ikone am 22. Oktober 2005 erneut vor den Traualtar und gab ihrem neuen Lebensgefährten Dieter Hermann das Jawort.

