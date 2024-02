Selena Gomez: Auf Instagram teilt die Sängerin intime Fotos mit ihrem neuen Freund

Seit Dezember weiß die Welt: Selena Gomez (31) ist frisch verliebt. Die einstige Disney-Prinzessin scheint mit ihrem neuen Lover Benny Blanco (35) richtig glücklich zu sein. Zum Beweis teilte sie abermals sehr intime Fotos mit ihren 429 Millionen Follower:innen auf Instagram.

"Mein bester Freund" - das schrieb Selena Gomez zu ihrer Instagram-Fotostrecke. Es waren nur vier Bilder, aber sie erzählten eine Menge: Vor allem strahlten sie Liebe, Humor, Verständnis, Vertrauen aus. Und auch eine gehörige Portion Sex.

Als Selena Gomez ihre Beziehung mit Benny Blanco öffentlich machte, reagierten viele ihrer Follower:innen entsetzt. Immerhin war der erfolgreiche Musikproduzent früher auch mit Selenas Ex Justin Bieber verkumpelt. Selena redete Klartext: Erstens sei Blanco "besser für mich als alle anderen", mit denen sie früher zusammen gewesen sei. Und zweitens: "Wenn es euch nicht passt, dann entfolgt mir doch."

Busengrapscher-Alarm: Selena Gomez und Benny Blanco lassen es krachen

Seither ist Blanco fester Bestandteil in Selenas realem und digitalem Leben. Sie veröffentlichen immer wieder Posts mit Bildern, die sie beim Knuddeln, Kuscheln und Knutschen zeigen. So auch jetzt.

Das erste von vier Bildern zeigt Selena und Benny in der Küche und sprüht vor Zuneigung. Er steht an der Anrichte und formt Hackfleischbällchen. Sie lehnt sich von hinten eng an ihn, legt ihre Hand und ihren Kopf auf seine Schultern.

So innig und verliebt das erste Bild ist, so anrüchig kommt das zweite daher. Hier sitzt Selena im tief ausgeschnittenen Metallic-Dress auf Bennys Schoß. Sie lehnt sich lasziv zu ihm zurück, während er ihr einen Kuss auf die nackte Schulter gibt. Dabei umfasst er sie mit dem rechten Arm von hinten und hat die Hand auf Selenas linke Brust gelegt - Busengrapscher-Alarm!

Selena Gomez: Liebeserklärung mit der neuen Single?

Bild drei zeigt die beiden bei derselben Veranstaltung im selben Dress. Selena scheint vor Benny zu knien, während er etwas desinteressiert auf sein Handy zu gucken scheint. Selena streckt keck die Zungenspitze aus dem Mund. Offenbar machen sich die beiden da einen wilden, heißen Partyspaß.

Darauf lässt auch das vierte Bild schließen. Das zeigt die beiden wohl bei einer anderen Party. Im Motiv sind beide eher Randthema. Selena, die Haare zum Dutt geformt, sitzt wieder auf dem Schoß ihres Liebsten, von dem nur ein paar Wuschellocken zu sehen sind. Im Fokus steht ein Freund der beiden. Der starrt ungläubig auf das goldene Teil in seinen Händen, von dem man nur hoffen kann, dass es eine Pfeffermühle oder eine Award-Auszeichnung ist.

Eines wird an den vier Bildern ganz deutlich: Selena und Benny geht's gut - und sie lassen es sich gutgehen. In wenigen Tagen erscheint Selenas neue Single "Love On" (Liebe weiter). Dem kann man sich nur anschließen.