Selena Gomez: Heikles Video der Sängerin aufgetaucht - mit wem tanzt sie denn da?

Selena Gomez sorgt aktuell für viele Schlagzeilen. Der Grund? Eigentlich ist sie seit Dezember 2023 mit Benny Blanco zusammen, doch jetzt wurde die Sängerin plötzlich eng tanzend mit einem anderen Mann erwischt! Was läuft denn da?

Anzeige

Du willst Selena beim Feiern sehen? Streame jetzt "Spring Breakers" auf Joyn!

Am Sonntag, den 29. September, war die 32-Jährige auf einem Konzert von Sabrina Carpenter. Auf TikTok ging danach ein Clip viral, der die "Spring Breakers"-Darstellerin auf dem Event zeigt. Den Abend schien Selena in vollsten Zügen zu genießen. In dem Video tanzt sie ausgelassen und wirkt gut gelaunt. Ein Detail sticht vielen Fans dabei aber besonders ins Auge: Sie schmiegt sich an einen Mann, der nicht ihr Freund Benny Blanco ist! Haben sich Sel und Benny etwa getrennt? Und wer ist der Unbekannte an ihrer Seite?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Fans rasten aus: Sind Sel und Benny kein Paar mehr?

Bei dem Mann handelt es sich um den Schauspieler Édgar Ramírez. Der 47-Jährige stand zusammen mit Selena für den Film "Emilia Pérez" vor der Kamera. In den Kommentaren unter dem Video entbrannte eine hitzige Diskussion unter den Fans. "Ist sie nicht mit Benny zusammen?" und "Ich war noch nie so verwirrt in meinem Leben", schrieben nur zwei von vielen User:innen.

Selena Gomez äußert sich zu den Trennungs-Gerüchten

Nur wenige Stunden nach dem Erscheinen des Videos teilte Selena Gomez auf ihrem Instagram-Account einen weiteren Clip, der sie mit Edgar tanzend zeigt - diesmal aber bei einem Konzert von Beyoncé im Jahr 2023. Darunter schrieb Selena mit ironischem Unterton: "Oh mein Gott, wie kann ich es nur wagen, mit meinem Bestie zu tanzen?" Kurz danach löschte sie den Clip aber wieder.

Benny Blanco hielt sich bislang bedeckt und äußerte sich nicht zu den Trennungs-Gerüchten. Vor wenigen Tagen teilte er dann aber ein Foto von sich und seiner Partnerin, das die beiden im Disneyland zeigt. Scheint also, als wäre zwischen Selena und Benny weiterhin alles in bester Ordnung.