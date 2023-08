Selena Gomez: Tiefe Einblicke! Hier tanzt sie super-sexy im knappen Bikini

Das Wichtigste in Kürze Sängerin Selena Gomez scheint es richtig gut zu gehen.

Die ehemalige Disney-Prinzessin genoss einen Bootstrip in vollen Zügen.

Im Bikini tanzte sie lasziv zu ihrem eigenen Lied.

Eine Seefahrt, die ist lustig. Das jedenfalls strahlt Selena Gomez (31) auf ihrem jüngsten Video in den sozialen Netzwerken aus. Bei einem Bootstrip mit Freundinnen geht der Ex-Disney-Star im knappen Bikini richtig aus sich heraus.

Die gute Laune von Selena Gomez kann die lachsfarbene Bademode kaum halten. Zu ausgelassen tänzelt sie an Bord eines Ausflugsboots zu ihrem eigenen Song "Calm Down", nur mit Jeans-Latzhose und Bikini-Oberteil. An Bord des Bootes herrscht ausgesprochen gute Laune, deutlich sind Anfeuerungsrufe ihrer Freundinnen zu hören.

Selena Gomez und ihr Kampf gegen Bodyshaming

Fans freuen sich, dass sie Selena endlich in bester Stimmung erleben. Immer wieder hatte das Multitalent (Sängerin, Schauspielerin, Firmengründerin, Produzentin) mit fiesen Kommentaren zu ihren Posts und körperlichen Befindlichkeiten zu kämpfen. Auch deshalb wurde sie zu einem Vorreiter des Kampfes gegen Internet-Mobbing und Bodyshaming. Das alles, ebenso ihre Erkrankung an der Autoimmunkrankheit "Lupus erythematodes" und ihre bipolare Störung, wurde in ihrer Dokumentation "Selena Gomez: My Mind & Me" (Apple TV+) thematisiert, die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde.