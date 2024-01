Selena Gomez überrascht mit Body-Beichte: "Ich werde nie mehr so aussehen"

Selena Gomez (31) kämpft seit Jahren, vor allem gesundheitlich bedingt, mit Gewichtsschwankungen - und mit fiesen Kommentaren zu ihrem Körper. Jetzt postete die ehemalige Disney-Prinzessin zwei Vorher-Nachher-Bilder und stellte fest: "Ich werde nie mehr so aussehen." Und das sei gut so: "Ich bin nicht perfekt, aber ich bin stolz."

Selena Gomez ist 31 Jahre alt. den Großteil ihres Lebens verbrachte sie im Rampenlicht. Schon 2002, als Zehnjährige, startete sie ihre Laufbahn als Schauspielerin ("Barney und seine Freunde"). Seit sie dank "Die Zauberer vom Waverly Place" (2007 bis 2012) zum Superstar wurde und auch als Sängerin erfolgreich durchstartete, wurde aber ein unschöner Aspekt ein ebenso treuer Begleiter für sie wie ihre sie anhimmelnden Fans: Selena wurde immer wieder für ihren Körper kritisiert, mal als zu dick, mal als zu dünn bezeichnet.

"Bodyshaming geht gar nicht", stellte der Superstar schon mehrmals fest. Und äußerte sich auch jetzt wieder mit einem bemerkenswerten Beitrag zu der Thematik.

Selena Gomez: "Manchmal vergesse ich, dass ich okay bin"

Selena Gomez postete in ihren Instagram-Storys nacheinander zwei Fotos. Das erste war eine Paparazzi-Aufnahme aus dem Jahr 2013, wie "Cosmopolitan" berichtete. Es zeigte sie in einem schwarz-weißen Bikini und mit einer großen, dunklen Sonnenbrille. Dazu schrieb die mit fast 430 Millionen Follower:innen Instagram-Queen: "Heute habe ich realisiert, dass ich nie wieder so aussehen werde."

Auf dem folgenden zweiten Foto ist sie erneut im Bikini zu sehen. Das Foto entstand, als sie während ihres letzten Bade-Urlaubs mit Brooklyn Beckham und Nicola Peltz die Leiter zu einer Yacht erklimmt. Sie ist von hinten fotografiert und wirft dem Fotografen einen Blick über die Schulter zu. Dazu schrieb sie: "Ich bin nicht perfekt, aber ich bin stolz, die zu sein, die ich bin. Manchmal vergesse ich, dass es okay ist, ich zu sein."

Bodyshaming: Selena Gomez macht Betroffenen Mut

Selena Gomez leidet an der seltenen Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes, auch Schmetterlingsflechte genannt. Seit Jahren nimmt sie Medikamente. Diese seien, so berichtete Gomez letztes Jahr in einem Live-Video bei TikTok, auch für ihre Gewichtsschwankungen verantwortlich. "Wenn ich die Medikamente absetze, verliere ich Gewicht. Aber ich nehme sie lieber, weil sie wichtig für mich sind."

Es ging Gomez aber nie darum, warum sie sich körperlich verändert. Vielmehr war es wichtig für sie, dass das andere Leute eigentlich nichts angehe und dass es wichtig sei, dass man selbst mit sich glücklich ist - egal, wie man aussehe. Gomez machte im TikTok-Video anderen Betroffenen Mut: "Ich wollte nur jeden da draußen ermutigen, der sich für genau das, was er durchmacht, schämt, obwohl niemand die wahre Geschichte kennt. Ich möchte nur, dass die Leute wissen: Du bist schön und wundervoll."

Gegenüber "Glamour" gestand Selena Gomez bereits vor zwei Jahren, dass ihre Karriere im Rampenlicht den Druck erhöhe: "Von klein auf in der Öffentlichkeit zu stehen, bringt eine Menge Druck mit sich. Es ist schwer, sich wohlzufühlen, wenn man das Gefühl hat, dass jeder einen beobachtet, beurteilt und kommentiert, wie man aussieht."