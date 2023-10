Fast unglaublich, aber wahr: Am 26. September feierte Senta Berger (82) ihren 57., Hochzeitstag, noch drei Jahre bis zur Diamantenen Hochzeit. Jetzt verriet die Schauspiel-Legende, wie sie und ihr Mann Michael Verhoeven (85) es schafften, ihre Ehe stets glücklich zu halten.

September 1966. "Strangers In The Night" von Frank Sinatra war Nummer eins der Hitliste, bei den Langspielplatten führte kein Weg an "Revolver" von den Beatles vorbei und im Kino lief "Mohn ist auch eine Blume". Darin spielte Senta Berger, damals süße 25, eine Nachclubtänzterin. Am 26. September tanzte sie dann auch privat - auf ihrer Hochzeit mit Michael Verhoeven, damals 28. Jetzt, 2023, ist Berger 82, Verhoeven 85, aber das Glück hält noch immer. Sagenhaft. Wie haben die beiden das bloß geschafft?

"Es macht Spaß." Seit fast 57 Jahren sind Schauspielerin Senta Berger und Filmproduzent Michael Verhoeven glücklich verheiratet. © 2021 Getty Images/Gerald Matzka

Senta Berger drehte mit John Wayne, ihr Mann arbeitete als Arzt in Boston

Als sich die beiden verliebten, war Verhoeven "abgebrochener Schauspieler" und amtierender Medizinstudent. Berger, in Wien geboren, war ein Superstar des deutschen Kinos. Sie hatte sich in Rollen in Filmen wie "Der brave Soldat Schwejk" (1960) ein so großes Renommee erspielt, dass sie nach Hollywood übersiedelte und dort mit Größen wie Charlton Heston, John Wayne, Frank Sinatra oder Kirk Douglas drehte.

Als Berger nach Amerika ging, wurde sie von Verhoeven begleitet. Er arbeitete unter anderem in Boston als Arzt, während seine Frau drehte. Nach der Rückkehr nach Deutschland erwachte auch Verhoevens Liebe zum Schauspiel wieder. Er stand aber nicht mehr vor der Kamera. Aber mit seiner Frau gründete er eine Produktionsgesellschaft und arbeitete fortan - und immer erfolgreicher - als Regisseur und Produzent. Das Traumpaar hatte seine gemeinsame Traumprofession gefunden.

Das private Glück wurde die Geburt der Söhne Simon (1972) und Luca (1979) perfekt. Und das blieb es.

Das Geheimnis ihrer Liebe? "Es macht Spaß!"

Mit der "Apotheken Rundschau" sprach Senta Berger nun über die Liebe im Allgemeinen und ihre große Liebe im Besonderen. Über ihre Meinung, dass Liebe nicht nur "das Schönste auf der Welt" sei, sondern dass sie auch vor lauter Schönheit wehtun könne: "Glücklichsein tut weh: Man kann nicht essen, es wird einem schlecht vor lauter Glück. Liebe tut im Glück weh und noch mehr im Schmerz, im Verlust. Auch wenn wir glücklich sind, begleitet uns stets der Gedanke daran, dass es vorbei sein könnte."

Berger sieht das Zusammensein und Zusammenbleiben mit einer Person als "ein Abenteuer, eine Verschwörung zwischen zwei Menschen gegen die ganze Welt." Auf die Frage, wie sie und ihr Mann das geschafft hätten, antwortet sie der "Apotheker Umschau" offen und ehrlich: "Fügung. Es haben sich die Richtigen getroffen. Wir verstehen uns, streiten uns, lieben uns, sind immer noch überrascht voneinander. Es macht Spaß mit Michael: Er ist gescheit, charmant, er liebt mich und ich ihn." Gute Ratschläge mag sie aber keine geben: