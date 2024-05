Senta Berger trauert: "Michael war mein Leben"

"Michael war mein Leben." Mit diesen Worten nahm Schauspiel-Legende Senta Berger (82) Abschied von Michael Verhoeven, mit dem sie über 57 Jahre lang verheiratet war. Verhoeven starb im Alter von 85 Jahren und wurde am vergangenen Freitag in Grünwald bei München beigesetzt.

Die große Liebe im Leben von Senta Berger starb bereits am 22. April, wie die Familie erst kurz vor dem vergangenen Wochenende mitteilte. Am selben Tag wurde der Filmemacher Michael Verhoeven im engsten Familienkreis auf dem Waldfriedhof von Grünwald beigesetzt. Die Grabreden hielten seine Söhne Simon (51) und Luca (44), wie "Bild" berichtete, und auch deren Mutter Senta Berger habe einige Worte zur Trauergemeinde gesprochen. "Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft", sagte Simon Verhoeven.

Ein Filmkuss brachte Senta Berger und Michael Verhoeven ihr privates Glück

Senta Berger selbst konnte noch nicht richtig in Worte fassen, was der Verlust für sie bedeutete. "Bild" zitierte die große deutsch-österreichische Schauspielerin mit den Worten: "Michael war mein Leben. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt nichts sagen kann. Denn alles, was ich jetzt sagen könnte, würde es kleiner machen, als es ist."

Ihr Sohn Simon gab gegenüber "Bild am Sonntag" eine etwas längere Stellungnahme ab: "Mein Vater war ihr ganzes Glück. Das wird auch so bleiben. Den Abschied und den Schmerz, den wir alle fühlen, kann auch ich kaum in Worte fassen. Mein Vater war der liebevollste, herzlichste und lustigste Papa, den sich mein Bruder Luca und ich nur hätten wünschen können. Er war unser Held, ohne je ein Held sein zu wollen."

Senta Berger war mit Michael Verhoeven 57 Jahre verheiratet

In der schnelllebigen und turbulenten Filmszene lebten Senta Berger und Michael Verhoeven eine Traum-Ehe frei von jeglichen Skandalen. Verhoeven, der als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Karriere machte und mit "Die weiße Rose" und "Das schreckliche Mädchen" auch international Erfolge landete, war zu Beginn seiner Karriere auch Schauspieler. 1963 spielte er in der deutschen Liebeskomödie "Jack und Jenny" die Nebenrolle des Timothy.

Das deutsche Filmlexikon bewertete den Liebesfilm als "platte Komödie", für Verhoeven und Berger aber hatte er eine herausragende Bedeutung. Im Film küssen sich die beiden - und verliebten sich am Drehset. Im September 1966 heirateten sie, 1972 (Simon) und 1979 (Luca) kamen ihre Söhne zur Welt.

Kehrt Senta Berger noch einmal vor die Kamera zurück?

Wie es für die Familie nach dem Verlust ihres großen Ankerpunktes weitergeht, muss sich zeigen. Ob und wann Senta Berger noch einmal vor die Kamera zurückkehren will und kann, ist ungewiss. Zuletzt war sie im Kinofilm "Weißt du noch" (2023) und dem TV-Film "An seiner Seite" (2021) zu bewundern. Ihr Sohn Simon wünscht sich ein Comeback, auch als Trauerarbeit. "Ich hoffe, dass meine Mutter noch mal die Kraft und den Mut findet, sich wieder dem Leben zuzuwenden. Und ich hoffe auch, dass meine Mutter eines Tages wieder drehen wird. Denn natürlich ist Arbeit immer auch eine Form der Therapie, für uns alle", zitierte ihn "Bild".

Das gilt auch für Simon Verhoeven. Der Regisseur ("Girl You Know It's True") arbeitet derzeit an seiner neuen Komödie "Alter weißer Mann" mit Jan Josef Liefers (59) in der Hauptrolle. An dem Film, der noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll, wirkte Michael Verhoeven als Co-Produzent mit. Es wurde sein letztes Werk.