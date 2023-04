Sexy Bikini-Bild: Fans begeistert von Lena Gerckes After-Baby-Body

Das Wichtigste in Kürze Lena Gerckes jüngstes Töchterchen kam im Dezember 2022 zur Welt.

Nur vier Monate nach der Entbindung zeigt sich die Zweifach-Mama in Topform.

Auf ein Bikini-Bild reagieren Lenas Follower mit Ungläubigkeit.

Model hin oder her – wer Lena Gercke sieht, kann es kaum glauben: Die GNTM-Gewinnerin von 2006 zeigt sich nur wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder mit flachem Bauch.

Lena Gercke: Durchtrainiert im Ibiza-Urlaub

Rund vier Monate ist es her, dass Lena Gercke ihre jüngste Tochter Lia zur Welt gebracht hat. Umso beeindruckender ist der Anblick der Laufstegschönheit, den sie ihren Instagram-Followern aktuell bietet. Auf ihrem neuesten Schnappschuss, der auf Ibiza entstanden ist, tankt sie der Bildbeschreibung zufolge "Vitamin Sea" - mit einem trainierten After-Baby-Body!

"Liebe Lena, ich weiß, es ist dein Beruf gut auszusehen", stellt eine Followerin in den Kommentaren fest.

Aber nach einer Geburt wieder so schnell in Topform zu sein – Respekt! Eine Followerin , 2023

An anderer Stelle fragt sich eine Mutter: "Wie schafft man es, so gut nach einer Geburt auszusehen?" Ansonsten bezeichnen ihre Fans sie als "Hingucker" und nennen sie "einfach wunderschön und sexy".

Lena Gercke: So hält sie sich fit

Wie Lena es in so kurzer Zeit geschafft hat, wieder so fit auszusehen, lässt ein Interview erahnen, dass die erste Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" einst "SportScheck" gegeben hat. Darin offenbarte sie, auf Reisen gerne Laufen zu gehen.

Das kann man ja sowieso überall. [...] Meistens bin ich außerdem in Hotels, in denen es ein Gym gibt und schaue, dass ich entweder morgens oder nach einem Job hingehen kann. Lena Gercke

Was Lena motiviert: "Gute Musik, Hörbücher und Ziele stecken!" Die 35-Jährige findet, dass Sport "immer auch Spaß" machen muss. Wie viel Spaß sie daran hat, wurde jüngst bei den BMW Open deutlich, wo sie nach eigenen Worten eine "kleine Trainingssession mit Mischa Zverev ergattert" hat. Die Tatsache, dass sie dabei Zuschauer hatte, brachte sie nicht aus dem Konzept.

Sportliches Topmodel trifft stillende Mama

Lenas neueste Urlaubsbilderreihe beinhaltet auch ein Foto ihrer ersten Tochter Zoe, die im Juli 2020 das Licht der Welt erblickte. Wie gewohnt, zeigt sie das Gesicht ihrer Kleinen nicht – und überhaupt hält sie sich in Bezug auf ihre Familie bedeckt. Umso überraschender ist es, dass Lena kürzlich über das Mama-Dasein sprach. Im Gespräch mit "Gala" offenbarte die Blondine, im Moment mehr Homeoffice zu machen und Tochter Lia auch während Video-Meetings mit ausgeschalteter Kamera zu stillen. Ob da noch ein drittes Kind in Frage kommt? Lena schließt das offenbar nicht aus.

Ich lasse alles offen. Ich lasse Dinge generell gerne auf mich zukommen. Lena Gercke , 2023

Mit ihrer Vergangenheit hat Lena hingegen abgeschlossen, wie sie Ende 2022 dem "Stern" erzählte. Sie sei froh, dass sie Dinge wie das Reisen, "bevor ich Mutter geworden bin, gemacht und erlebt habe". "Daher vermisse ich es auch nicht so sehr."

Lena Gercke: Sie und ihr Freund Dustin Schöne

Wer sich visuelle Einblicke in das Familienleben von Lena Gercke erhofft, wird eher auf dem Instagram-Profil ihres Freundes fündig. Der Regisseur und das Model sind seit vier Jahren zusammen. Seitdem hat er immerhin mehr als ein Dutzend Pärchenbilder auf Instagram geteilt. Zuletzt gratulierte Dustin Lena zu ihrem Geburtstag am 29. Februar und schrieb scherzhaft zu einem gemeinsamen Bild: "Herzlichen Glückwunsch an meine Komplizin, die mich im Chaos des Eltern-Daseins erdet (oder auch nicht)."

Übrigens: Rund einen Monat nach der Geburt ihres ersten Kindes teilt auch Aurora Ramazotti ihren After-Baby-Body auf Instagram.