Sexy und elegant: DIESE deutschen Stars haben sich schon einmal für den "Playboy" ablichten lassen

Im Playboy abgelichtet zu werden, ist für viele Stars eine große Ehre. Um einmal auf dem Cover des legendären Erotikmagazins zu erscheinen, lassen regelmäßig die schönsten Frauen der Welt die Hüllen fallen! Topmodels, Schauspielerinnen, Influencerinnen und Musikerinnen präsentieren der Welt ihren Körper. Die Liste der Promis, die schon im Playboy waren, ist lang. Hier kommen deutsche Stars und Sternchen, die sich für das Titelblatt des "Playboy" ausgezogen haben…

1. Cathy Hummels

Die Ex-Frau von Mats Hummels hat sich 2023 für den "Playboy" ausgezogen! Sie ziert das Cover der Juli-Ausgabe 2023. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester, Vanessa Fischer, stand Cathy Hummels für die Foto-Strecke nackt vor der Kamera. Für die Spielerfrau bedeuten die Aufnahmen einen neuen Lebensabschnitt, in dem Cathy Hummels auf ihre Gesundheit und auf ihren Körper achten will.

"Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich stehe zu mir und bin dankbar, dass ich nach den harten Jahren, die ich hinter mir habe, nun gesund bin. Ich sehe das Shooting als Neustart und habe Lust, ihn gemeinsam mit euch zu wagen" Cathy Hummels im PLAYBOY, 2023

Dass sich Cathy Hummels in ihrem Körper wohlfühlt zeigte sie kürzlich auf Instagram auf einem Bikini-Foto.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2. Laura Müller

Im Januar 2020 gibt es die Freundin von Michael Wendler auf Instagram bekannt: Sie wird Cover-Star für den "Playboy"! Für die Februar-Ausgabe stand sie nackt vor der Kamera. Im Netz schreibt Laura dazu: "Ich platze immer noch so vor Stolz und bin so happy! Ich bin so dankbar diese Erfahrung machen zu dürfen und bereue es keine Minute".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3. Yeliz Koc

Auch der Reality-Star war schonmal auf dem Titelblatt des "Playboy"-Magazins. Für das Cover der Juni 2022-Ausgabe ließ Yeliz Koc die Hüllen fallen und begeistert damit all ihre Fans. Die junge Mama will damit ein Zeichen setzen: „Dafür, dass man sich für seinen Körper nicht schämen muss, nachdem man schwanger war und ein Kind zur Welt gebracht hat".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

4. Bonnie Strange

Die ehemalige "Taff"-Moderatorin stand im Jahr 2018 nackt für den "Playboy" vor der Kamera und präsentierte ihren beeindruckenden After-Baby-Body. Das Shooting fand nur wenige Wochen, nachdem die Tochter des Models zur Welt kam, statt. Bonnie Strange war oben ohne auf dem Dezember 2018-Cover zu sehen und verzauberte mit den Fotos ihre Fans und alle „Playboy"-Leser.

Für mich spielt Nacktheit keine große Rolle. Auch wenn ich bei Instagram Bilder hochlade, die sexy sind, geht es mir dabei vor allem um die Ästhetik. Das hat für mich nicht viel mit Sexualität zu tun. Es geht um Selbstbewusstsein und die Freude an der Kunst. Bonnie Strange im PLAYBOY, 2018

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

5. Eva Benetatou

Die Reality-Schönheit mit griechischen Wurzeln überraschte im Frühjahr 2023 ihre Fans mit einer großen Ankündigung: Sie ist nackt im "Playboy" zu sehen! Eva Benetatou zierte die Mai-Ausgabe des Erotikmagazins und zeigte sehr viel Haut. Ein großer Schritt für die junge Mama, die im Juni 2021 ihr erstes Kind zur Welt brachte.

Mit dem Shooting will sie anderen jungen Müttern Mut machen und sagt: "Viele Frauen zweifeln an sich, nachdem sie Kinder bekommen haben. Man darf sich wohl und frei fühlen. Gerade auch Müttern, die wie ich Single sind, möchte ich sagen: Gebt nie den Glauben an euch auf, seid mutig, und schaut, was ihr schon alles erreicht habt!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

6. Mimi Gwozdz

Im September 2021 macht es Bachelor-Gewinnerin Mimi Gwozdz offiziell: Sie hat sich für den "Playboy" nackig gemacht! Mit sexy Fotos begeistert der Reality-Star all ihre Fans und zeigt viel Haut. Ihr Motto: "Sei niemals zu schüchtern, und glaub niemals, dass du etwas nicht machen kannst, nur weil andere vielleicht schlecht darüber denken könnten."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

7. Simone Thomalla

Im Februar 2010 wagt Schauspielerin Simone Thomalla einen mutigen Schritt – und zieht sich für den "PLAYBOY" aus! Die damals 44-Jährige sagt:

"Ich habe schon viele Jahre darüber nachgedacht - jetzt habe ich mich entschlossen. Diese Entscheidung musste etwas reifen.“ Simone Thomalla für BILD, 2010

Zur Freude aller Fans, die begeistert sind von den sexy Fotos.

Auch Töchterchen Sophia Thomalla, die zwei Jahre später ebenfalls auf dem "Playboy"-Cover zu sehen ist, zeigt sich super stolz: Damals sagt die Moderatorin: "Ich finde die Fotos toll! Meine Mutter ist sehr attraktiv."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

8. Micaela Schäfer

Das Nacktmodel, das ihre TV-Karriere in der ersten GNTM-Staffel begann, landete nicht nur einmal auf dem "Playboy"-Cover! Das erste Mal schaffte sie es 2019 – allerdings nicht in Deutschland, sondern zierte das Titelblatt der tschechischen Ausgabe. Im Juni 2020 stand Micaela Schäfer dann für die spanische Ausgabe vor der Linse, kurz drauf waren sie und ihre gute Freundin Cathy Lugner im slowenischen "Playboy" zu sehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

9. Cora Schumacher

Im Juni 2015 wird für Cora Schumacher ein Traum wahr: Sie landet auf dem Titel des "Playboy“-Magazins! Kurz vor dem Shooting stattete die damals 38-Jährige ihrem Schönheits-Chirurgen noch einen Besuch ab – damit für den „Playboy" alles sitzt. "Vor kurzer Zeit ist mir bei einem Rennen der Brustmuskel angerissen. Als klar war, dass es operiert werden muss, habe ich auch gleich die Implantate austauschen lassen. Die waren eh dran. Das sollte man alle zehn bis zwölf Jahre machen", erklärte die Rennfahrerin damals.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

10. Sabia Boulahrouz

Im April 2019 zeigt sich Sabia Boulahrouz nackt im "Playboy" und begeistert ihre Fans mit sexy Fotos! Die Ex-Freundin von Rafael van der Vaart betont aber, dass das Shooting nicht so war, wie sie es sich gedacht hat: "Ich hab es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Also da ist schon so eine kleine Hemmschwelle, komplett nackig zu sein". Ihre Fans bewundern allerdings den Mut der vierfachen Mutter und hinterlassen unterstützende Kommentare. Ein Follower schreibt zum Beispiel unter den Post: "Tolle und ästhetische Fotos! Du kannst Dir das ganz klar leisten!"