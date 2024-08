"Shakespeare in Love"-Star Joseph Fiennes: Sein Bruder ist Voldemort

"Shakespeare" ist mit "Lord Voldemort" verwandt? Klingt komisch, ist aber so. Denn die beiden sind Brüder - jedenfalls die Schauspieler, die sie in ihren Erfolgsfilmen darstellten. Joseph spielte den Dichter in "Shakespeare in Love" (1988), Ralph gab in den "Harry Potter"-Filmen den dunklen Lord.

Die Brüder stammen aus der weitverzweigten englischen Adelsfamilie Twisleton-Wykeham-Fiennes. Ralph (61) ist das jüngste Kind des Fotografen und Illustrators Mark Fiennes und der Schriftstellerin Jennifer Lash, Joseph (54) und sein Zwillingsbruder Jacob sind die jüngsten. Dazwischen kamen die Geschwister Martha Maria (60, Regisseurin), Magnus (58, Komponist) und Sophia (57, Filmproduzentin) zur Welt. Nur Josephs Zwillingsbruder Jacob wählte keinen Beruf in der Unterhaltungsbranche - er wurde Förster.

Der acht Jahre jüngere Joseph startete 1995 und somit nur vier Jahre nach seinem großen Bruder Ralph ins Filmbusiness. Der hatte 1993 bei seiner fünften Rolle einen Hit. Die Rolle als KZ-Kommandant Amon Göth in "Schindlers Liste" brachte ihm seine erste Oscar-Nominierung ein. Aber Joseph zog nach ...

Nach Rollen führt Ralph vor Joseph mit 94:43

1998 kam "Shakespeare in Love" in die Kinos. Der Film, in dem Joseph den britischen Dichter darstellte, wurde für 13 Oscars nominiert und erhielt davon sieben. Hauptdarstellerin Gwyneth Paltrow, die Shakespeares Geliebte spielte, gewann einen. Joseph wurde nicht nominiert.

Ralph ist der aktivere Schauspieler, war bisher in 94 Rollen zu sehen, Joseph kam bislang "nur" auf 43. Ralph wurde auch für "Der englische Patient" (1996) für den Oscar nominiert. Gewonnen hat er ihn noch nicht, ebenso wenig den Golden Globe, für den er bereits sechsmal nominiert war. Joseph bekam zwar keine weiteren hochkarätigen Nominierungen, wurde aber für die Hauptrolle in "Luther" (2003) von der Kritik gelobt. Und allen Harry-Potter-Fans ist Ralph als "Lord Voldemort" unvergesslich. Viermal, erstmals in "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005), spielte er den diabolischen Widersacher des Zauberschülers.

Shakespeare ist, neben der Familienbande, das große verbindende Element der Brüder. Beide begannen als Theaterschauspieler und waren Mitglieder der "Royal Shakespeare Company". Ralph spielte auf Theaterbühnen fast 20-mal verschiedene Rollen in verschiedenen Shakespeare-Dramen, auch lange nach seinem Durchbruch als Kino-Schauspieler.

