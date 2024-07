Shannen Doherty: Scheidung kurz vor ihrem Tod

Shannen Doherty (53) ist tot, sie hat den jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren. Die Nachricht erschütterte am Wochenende die Welt. Fans und Prominente aus aller Welt trauern um den geliebten Serienstar aus "Charmed - Zauberhafte Hexen" und "Beverly Hills, 90210".

Shannen Doherty unterzeichnete vor ihrem Tod die Scheidungspapiere

+++ Update vom 17. Juli +++

Vor über einem Jahr reichte Shannen Doherty im April 2023 die Scheidung von ihrem Ehemann Kurt Iswarienko ein. Grund dafür war wohl die Affäre, die ihr Mann seit zwei Jahren hatte. Nach der Trennung lieferten sich die beiden öffentlich einen Rosenkrieg.

Wenige Wochen vor ihrem Tod ging das Scheidungsverfahren dann in eine weitere Runde. Aus gerichtlichen Unterlagen, die dem "People"-Magazin vorliegen, geht hervor, dass Shannen rückwirkend insgesamt 14.300 Euro Unterhalt pro Monat von ihrem Ex einforderte.

Wie "People" berichtet, endete das Scheidungsverfahren genau einen Tag vor Shannens Tod. Am Freitag, dem 12. Juli, unterzeichnete sie die Papiere und verzichtete damit auf den Ehegattenunterhalt. In den Unterlagen heißt es, beide Parteien hätten "eine schriftliche Vereinbarung über ihr Vermögen und ihre Rechte aus der Ehe" getroffen.

Shannen Doherty ist gestorben

+++ Update vom 15. Juli +++

"Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, dem 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat." Mit diesen Zeilen bestätigte Leslie Sloane, die langjährige Publizistin und Freundin von Shannen Doherty, gegenüber dem "People"-Magazin den Tod der Schauspielerin. Doherty stieg in den 90er-Jahren als Brenda Walsh in "Beverly Hills, 90210" und als Prudence Halliwell in "Charmed" zum Superstar auf.

Viele Fans und etliche Kolleg:innen aus dem Film-Business kondolierten mit Kommentaren auf Dohertys Instagram-Account (2,2 Millionen Follower:innen) oder nahmen in zu Herzen gehenden Statements Abschied. Viele zeigten sich auch erschüttert über einen Zwist, der Shannen bis zu ihrem Tod verfolgte: Der Rosenkrieg mit ihrem untreuen Noch-Ehemann Kurt Iswarienko, von dem Shannen im vergangenen Jahr die Scheidung eingereicht hatte.

Fans schicken ihre Anteilnahme aus aller Welt

"Ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr hier bist. Ein Stück meiner Kindheit ist mit dir gestorben. Möge deine Seele Frieden finden", schrieb ein Fan in einem Beitrag auf Shannens Instagram-Account und fasste den Schock in Worte. Ein anderer Fan schrieb: "Die Welt hat eine strahlende Seele verloren. Du bist eine der mutigsten Seelen, die ich je gekannt habe", ein weiterer. Ein:e User:in schickte "liebe Grüße aus Norwegen", verbunden mit "meinem tiefsten Beileid für ihre Mutter, Familie, Freunde und Kollegen."

Jason Priestley über Shannen Doherty: "Sie war eine Naturgewalt"

Auch die Entertainment-Welt zeigte sich geschockt. Jason Priestley (54), der in "Beverly Hills, 90210" Shannens Zwillingsbruder Brandon spielte, postete ein Bild, das Shannen und ihn am Set der Erfolgsserie zeigt. Dazu schrieb er: "Ich bin schockiert und traurig, vom Tod meiner Freundin Shannen zu erfahren. Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen. Ich sende ihrer Familie in dieser dunklen Zeit Liebe und Licht."

Im Himmel gibt's ein Happy End für Shannen Doherty und Luke Perry

Auch "BH90210"-Kollege Brian Austin Greene meldete sich emotional zu Wort: "Shan. Meine Schwester ... Du hast mich durch alles geliebt. Du warst ein großer Teil meines Verständnisses von Liebe. Ich werde dich mehr vermissen, als ich im Moment verarbeiten kann. Danke für das Geschenk, das du mir gemacht hast."

Jennie Garth, in der Serie Brenda beste Freundin, schrieb erschüttert: "Ich verarbeite immer noch meine enorme Trauer über den Verlust meiner langjährigen Freundin Shannen, der Frau, die ich oft als einen der stärksten Menschen bezeichnet habe, die ich je gekannt habe." Sie fuhr fort: "Unsere Verbindung war echt und ehrlich. Wir wurden so oft gegeneinander ausgespielt, aber nichts davon spiegelte die Wahrheit unserer wahren Beziehung wider, die auf gegenseitigem Respekt und Bewunderung beruhte."

Gabrielle Carteris (63), in "Beverly Hills, 90210" als Andrea Zuckerman zu sehen, postete: "So jung - so traurig. Ruhe in Frieden, Shannen. Ich weiß, dass Luke mit offenen Armen da ist, um dich zu lieben." Damit spielte Carteris auf den gemeinsamen Drehpartner Luke Perry an, der in "BH90210" Brendas Freund Dylan McKay spielte und 2019 völlig überraschend an einem Schlaganfall starb.

Rose McGovern: "Shannen hatte das Herz eines Löwen"

Auch viele Kolleg:innen von "Charmed -Zauberhafte Hexen" meldeten sich ergriffen zu Wort. Brian Krause (55) kommentierte: "Du hast mich gelehrt, furchtlos zu sein und zielstrebig zu leben. Seinen Wert zu kennen und an seinen Entschlüssen festzuhalten. Für immer geliebt! Wahrhaftig untröstlich."

Rose McGowan (50), die Shannen nach deren Ausstieg aus der Serie (im Streit mit den Produzenten) ersetzte, würdigte ihre Kollegin: "Shannen Doherty hatte das Herz eines Löwen. Leidenschaft für das Handwerk wird oft fälschlicherweise als Ärger abgestempelt. Shannen war Leidenschaft. Ich habe sie in den 90er-Jahren getroffen und war beeindruckt. Sie später im Leben wirklich kennenzulernen, war ein wunderbares Geschenk. Diese Frau kämpfte um ihr Leben."

Serien-Co-Star Alyssa Milano (51) meldete sich mit einem sehr ehrlichen Post: "Es ist kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine komplizierte Beziehung hatten. Aber im Kern war sie jemand, den ich zutiefst respektierte und vor dem ich Ehrfurcht hatte."

Shannen Doherty: Bitterer Rosenkrieg mit ihrem untreuen Ehemann

Shannen geriet des Öfteren mit Kolleg:innen oder anderen Menschen aneinander. Leider zählte zu ihnen auch ihr Ehemann, der Fotograf Kurt Iswarienko (50). Mit ihm war Shannen in dritter Ehe seit 2011 verheiratet. Im April 2023 reichte sie die Scheidung ein, nachdem sie festgestellt hatte, dass er sie über zwei Jahre lang betrog - während sie in Kraft und Nerven zehrenden Therapien gegen ihre Krebserkrankung kämpfte. Von diesem Vertrauensbruch erholte sich Shannen nicht mehr. Vor dem Scheidungsgericht geriet der Fall zum bitteren, monatelangen Rosenkrieg.

Erst vor wenigen Wochen forderte Shannen erneut rückwirkend Unterhaltszahlungen von umgerechnet mehr als 14.300 Euro pro Monat ein, wie "People" berichtete. In einem verbitterten Statement machte Shannen ihrem Mann schwere Vorwürfe: "Es ist einfach nicht richtig, dass Kurt unsere Scheidung hinauszögern darf, in der Hoffnung, dass ich sterbe, bevor er mir die Scheidung zahlen muss, während er weiterhin sein Leben lebt und sich seiner Verantwortung gegenüber seiner sterbenden Frau, mit der er mehr als elf Jahren verheiratet war, entzieht."

2023 wurde Shannen Doherty ein Hirntumor entfernt

Shannen hatte erstmals 2015 ihre Erkrankung an Brustkrebs öffentlich gemacht. 2017 meldete sie, dass sie auf gutem Weg sei, die tückische Krankheit zu besiegen. Doch 2020 teilte sie mit, dass sie erneut an Krebs erkrankt sei und die Krankheit sich im vierten Stadium befinde und somit unheilbar sei. Die Metastasen streuten weiter, auch ins Gehirn. 2023 unterzog sie sich einer Gehirntumor-Behandlung.



Dass ihr Kampf letztlich aussichtslos bleiben wurde, ahnte sie. Aber Shannen Doherty gab nie auf. "Ich bin noch nicht durch, ich hab noch viel vor", ließ sie ihre Fans wissen, denen sie stets offen, ehrlich und bisweilen auch schonungslos mitteilte, wie sie sich fühle und wie die Behandlungen verliefen. Per Instagram und in ihrem Podcast "Lets be clear" (dt: Lasst uns Klartext reden) hielt sie ihre Fans auf dem Laufenden.



Am Ende reichten die Fähigkeiten der Medizin nicht aus. Shannen Doherty starb. Für ihre Fans und Weggefährt:innen ist sie unsterblich.