Sheldon Coopers Trauma enthüllt: Darum klopft er immer dreimal

"*Klopf*, *klopf*, *klopf*, Penny!" - Sheldons berühmtes Türklopf-Ritual geht auf ein traumatisches Erlebnis in seiner Kindheit zurück. Doch wie Fans von "Young Sheldon" wissen, basiert es auf einem Missverständnis des jungen Sheldon. Tragischerweise hat Sheldon nie die wahre Ursache erfahren.

Sheldon Cooper: Dreimal Klopfen und Namen nennen

Die Bushose, der Stuhlgang-Plan oder sein fester Platz auf dem Sofa - der exzentrische Sheldon Cooper (gespielt von Jim Parsons) aus der Hit-Sitcom "The Big Bang Theory" hat viele Eigenarten, mit denen er seinen Freund:innen auch mal auf die Nerven geht. Eine von diesen Eigenarten ist, dass er an Türen zu anderen Wohnungen oder Zimmern immer dreimal klopft und den Namen der Person nennt: "*Klopf*, *klopf*, *klopf*, Leonard? *Klopf*, *klopf*, *klopf* Leonard? *Klopf*, *klopf*, *klopf* Leonard?".

"Big Bang Theory"-Star Jim Parsons: Das sagt er über eine Sheldon-Rückkehr

Selbstschutz aus traumatischer Kindheitserfahrung?

Dass sich Sheldon vor den Türen von anderen so deutlich bemerkbar macht, hat einen bestimmten Grund, wie Fans der Serie in der zehnten Staffel erfahren durften. Dort offenbarte er gegenüber Penny (gespielt von Kaley Cuoco), dass sein lautstarkes Klopfen dem Selbstschutz diene. Als Kind sei er einmal früher aus der Schule nach Hause gekommen und habe seinen Vater George (Lance Barber) mit einer anderen Frau im elterlichen Schlafzimmer erwischt. Dieses Erlebnis sei für ihn zum Trauma geworden, das ihn sein ganzes Leben nicht mehr losließ. Aber hat es sich wirklich so zugetragen, wie er es in Erinnerung hat?

Irrtum mit Folgen

In der Prequel-Serie "Young Sheldon", die sich um Sheldons Kindheit dreht, wird natürlich auch auf das für Sheldon so einschneidende Ereignis des vermeintlichen Ehebruchs eingegangen - und für die Zuschauer:innen aufgelöst. Denn Vater George hatte gar keine andere Frau im Bett, wie die Szene offenbart. Zwar erblickte der junge Sheldon eine Frau mit blonden Haaren im Bett seiner Eltern, doch dabei handelte es sich tatsächlich um seine Mutter Mary (gespielt von Zoe Perry). Diese hatte nur im Rahmen eines Rollenspiels eine Perücke auf, was für den kleinen Sheldon nicht zu erkennen war.



Das Tragische daran: Sheldon erfährt nie, dass sein Vater seine Mutter gar nicht betrogen hat, wie "Big Bang Theory"-Co-Macher Steve Holland (56) kürzlich gegenüber der TV-News-Website "TV Line" verriet: "Er wusste nicht, dass es Mary war, er denkt noch immer, dass er seinen Vater beim Fremdgehen erwischt hat. Er dachte, dass er seinen Vater mit einer anderen Frau gesehen hat, hat er aber nicht. Und es steckt eine gewisse Traurigkeit darin, dass er das all die Jahre mit sich herumgetragen hat."



Tatsächlich hat Sheldon über alle Staffeln hinweg nie die Wahrheit erfahren, auch nicht in den Serienfinals von "The Big Bang Theory" oder "Young Sheldon". Letzteres kannst du auch heute Abend auf ProSieben und auf Joyn sehen.