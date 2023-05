Sie hat einen ganz konkreten Lebensplan: DAS will Leni Klum in 15 Jahren machen

Das Wichtigste in Kürze Leni Klum macht sich seit Anfang 2021 einen Namen im Mode-Business.

Ihre privaten Ziele verliert die Tochter von Heidi Klum dabei nicht aus den Augen.

Ihre Zukunftspläne dürften viele überraschen.

Leni Klum tritt langsam aber sicher in die Fußstapfen ihre Model-Mama Heidi Klum. Dabei hat die 18-Jährige anscheinend andere Zukunftspläne. In einem Interview deutete sie jetzt an, in Zukunft nicht Vollzeit modeln zu wollen.

Sie ist das erste Kind von Topmodel Heidi Klum. Wann Leni Klum ihrerseits bereit für Nachwuchs ist, hat die 18-Jährige – die seit rund drei Jahren mit Aris Rachevsky zusammen ist – jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten. Demnach will sie in 15 Jahren nicht nur verheiratet sein, sondern auch zwei Kinder haben. Die Rede ist von "einem Jungen und einem Mädchen".

Leni Klum: New York statt L.A.

Die Zeit bis dahin – zumindest die nächsten fünf Jahre – will Leni Klum mit ihrem Studium überbrücken. Auch ein Hund steht auf ihrer Wunschliste. Dabei deutet vieles darauf hin, dass sie mit ihrer zukünftigen Familie in New York leben wird. Dort hat Leni nicht nur das Licht der Welt erblickt, sondern sich zuletzt auch wieder niedergelassen. Zuvor hatte bei Mama Heidi in L.A. gelebt.

Das Leben in New York ist großartig, ich liebe es dort und war total aufgeregt, dorthin zu ziehen. Man kann in der Stadt so viel machen. Ich vermisse L.A. also nicht allzu sehr. Leni Klum , 2023

Auf die Frage, wie die erste Nacht ohne Mutter Heidi war, gab Leni zu, lange wach geblieben zu sein. Ihre Mama habe sie nicht zum Schlafen verdonnern können.

Und ich habe Chips zum Abendbrot gegessen. Leni Klum , 2023

Leni Klum: So sehr unterscheidet sie sich von Mama Heidi

Leni Klum, die inzwischen also mehr Freiheiten genießt, lässt sich auch in puncto Style nicht von Mutter Heidi beeinflussen. "Ich würde nie etwas anziehen, was sie an hat", unterstrich Leni zuletzt im Gespräch mit RTL. Nur den Schmuck ihrer Mama leihe sie sich gelegentlich aus.

Auch überraschend ist die Tatsache, dass Leni in Zukunft nicht hauptberuflich modeln, sondern als Innenarchitektin arbeiten möchte. Die Tochter von Ex-Formel-1-Manager Flavio Briatore studiert seit August 2022 und hatte davor schon zu "Promiflash" gesagt, sie hoffe, "einen Abschluss in Innenarchitektur zu bekommen und dann Inneneinrichtungen zu entwerfen". Dabei würde Mama Heidi als Erste von Lenis Können profitieren:

Ich werde mit dem Haus meiner Mutter anfangen. Denn das sieht kunterbunt aus. Wie in einem Museum, das von Pippi Langstrumpf eingerichtet wurde. Leni Klum , 2022

Leni goes Laufsteg: Hier ging es richtig los

Der Startschuss für Lenis Modelkarriere fiel im Januar 2021. Damals erschien sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover der "Vogue Deutschland" und zierte kurz darauf alleine das Titelbild des "Hunger Magazine". Ihren ersten offiziellen Catwalk legte sie während der digitalen Berlin Fashion Week hin, die sie höchstpersönlich eröffnen durfte.