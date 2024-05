Sie wollte Kinder adoptieren: Selena Gomez spricht offen über ihren Plan

Superstar Selena Gomez (31) war frustriert vom Single-Dasein und hatte einen Plan: Mit 35 wollte sie, falls der "Richtige" nicht auftaucht, Kinder adoptieren. Doch dann trat jemand in ihr Leben, der diesen Plan vielleicht über den Haufen wirft: Benny Blanco (36). Alles dazu hier.

Im März 2018 scheiterte (zum zweiten Mal) Selena Gomez' Beziehung zu Justin Bieber. Danach war sie fünf Jahre lang nicht in einer Beziehung, hatte nicht einmal ernsthafte Dates. In dieser Zeit, gestand sie jetzt dem "Time"-Magazin in einem Interview, habe sie einen Plan geschmiedet. Sollte sie bis zu ihrem 35. Geburtstag nicht den richtigen Mann gefunden haben, der sie zur Mutter von Kindern machen würde, wollte sie selbst Kinder adoptieren.



Dann schneite, unerwartet, Benny Blanco in ihr Liebesleben. Und der verkündete vor kurzem in der "Howard Stern Show", dass er Gomez gern heiraten und Kinder mit ihr haben wolle. "Das ist täglich Gesprächsthema bei uns", meinte er.

Im Clip: Selena Gomez: Intime Aufnahmen mit Freund auf Instagram

Selena quälte sich zwei Jahre mit dem "Alleine sein"

Mutter sein - davon träumte Selena Gomez schon länger. Aber die lange Solo-Phase ließ sie nachdenklich werden. "Viele Leute haben Angst vor dem Alleinsein, und ich habe mich wahrscheinlich zwei Jahre lang damit gequält, allein zu sein", sagte sie dem "Time"-Magazin. "Dann habe ich es irgendwie akzeptiert." Und den Adoptionsplan geschmiedet.



Der hat, nicht nur, weil Gomez noch fast drei Jahre von dem "magischen" 35-Jahre-Grenze entfernt ist, an Aktualität verloren. Schuld ist Benny Blanco.



Den Songwriter und Producer kannte Selena schon lange, sie waren, wie sie im Interview sagte, "verkumpelt". Sie kennen sich schon seit 2015, als Benny für Selena ihren Hit "Same Old Love" schrieb. Benny war da gerade auf dem Weg zum Songwriter-Superstar und hatte zuvor schon für Britney Spears ("Circus"), Rihanna ("Diamonds") und Katy Perry ("I Kissed A Girl") Welthits geschrieben.

Selena Gomez sah in Benny Blanco nur einen "guten Kumpel"

"Ich sah ihn als Freund", erzählte Selena im "Time"-Interview. Sie fragte ihren "guten Kumpel" sogar mal, ob er nicht einen Freund kennen, mit dem er sie verkuppeln könnte. Dann aber, bei einer Geburtstagsparty eines Freundes, kam alles anders. Da sah sie ihn plötzlich mit anderen Augen - mit verliebten. "Es passiert immer dann, wenn du am wenigsten damit rechnest", meinte sie im Interview.



Seit Juli 2023 sind Selena und Benny zusammen. Und ziemlich glücklich, wie sie immer wieder ihren 428 Millionen Instagram-Follower:innen mit gemeinsamen Bildern zeigt. Dabei machten ihr ihre Fans anfangs ziemlich die Hölle heiß, weil sie Benny ablehnten, weil der auch mit Justin Bieber mehrfach an Songs gearbeitet hatte ("Love Yourself", "Lonely").

Benny Blanco wünscht sich Kinder mit Selena Gomez

Mittlerweile haben die meisten Fans die Liebe der beiden akzeptiert. Selena gratulierte ihren Benny im März mit einem Instagram-Beitrag zum Geburtstag: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Schatz! Deine emotionale Ausdauer, deine positive Einstellung, dein unglaubliches Talent (das mich umhaut), dein unbestreitbarer Humor und dein liebevolles, gütiges Herz bringen mich absolut um. Ich liebe dich", schrieb sie - und über neun Millionen Fans likten den Beitrag.

Ob das mit Bennys Hochzeits- und Kinderwunsch so schnell was wird, ist aber unklar. Auf seine Interview-Aussage angesprochen, antworte Selena lachend im "Time"-Interview: "Er kann einfach nicht lügen. Wenn man ihm eine Frage stellt, wird er sie beantworten." Ist der gute Benny also nur ein Plappermäulchen?



Ernster meinte Selena, sie "genieße jeden Moment mit ihm". Gleichzeitig sagte sie aber auch: "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass er in absehbarer Zeit nirgendwo anders hingehen wird."